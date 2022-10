Rei Charles tem patrimônio insanamente alto: veja como ele ganhou sua fortuna

Embora o monarca estivesse trabalhando em seu próprio império lucrativo como Príncipe de Gales, desde que ele herdou os castelos da rainha, sua enorme coleção de arte, joias raras e sua fazenda de cavalos, ele se tornou uma das pessoas mais ricas do país. Mas e os investimentos pessoais da rainha? E como exatamente o rei está recebendo seu dinheiro? Confira o que a PureWow compartilhou sobre o patrimônio líquido do rei Charles.

1. Qual é o patrimônio líquido do rei Charles?

Antes de ascender ao trono, o patrimônio líquido do rei era estimado em US $ 100 milhões, mas esse valor mais que triplicou. De acordo com o Celebrity Net Worth, seu patrimônio líquido agora é de US $ 600 milhões, graças à herança da rainha Elizabeth.

2. Quanto ele ganhou com o Ducado da Cornualha?

O rei Charles III construiu um império bem sucedido antes de se tornar rei. Na verdade, ele e sua esposa Camilla, rainha consorte, recebiam a maior parte de sua renda de sua propriedade privada, o Ducado da Cornualha. Criada por Eduardo III em 1337, a propriedade é financiada pela propriedade de terras, ilhas e casas de aluguel em diferentes partes do Reino Unido. (Curiosidade: o rei Charles e sua esposa ganharam US $ 28 milhões do Ducado da Cornualha em 2018.)

Mas agora, o Ducado da Cornualha foi passado para seu filho mais velho, o príncipe William. E felizmente para o rei Charles, ele agora é dono do Ducado de Lancaster.

3. E o Ducado de Lancaster?

O Ducado de Lancaster, que Sua Majestade herdou da rainha, é outra propriedade privada que consiste em mais de 45.000 acres de terra na Inglaterra e no País de Gales. Inclui propriedades comerciais, agrícolas e residenciais em lugares como Lancashire, Yorkshire, Cheshire, Staffordshire e Lincolnshire. Além disso, possui uma carteira de investimentos financeiros.

Segundo a CNN Money, o ducado produziu US$ 26 milhões para a rainha apenas em 2018, o que significa que essa foi uma de suas principais fontes de renda. Imaginamos que esse será o caso do rei Charles durante seu reinado, mas vale a pena notar que esses ativos tecnicamente pertencem à coroa e eventualmente serão transmitidos aos seus descendentes.

4. De que outra forma o rei ganha seu dinheiro?

Há também o Sovereign Grant, que são fundos fornecidos pelo governo para cobrir despesas como contratações de funcionários, manutenção do castelo, viagens e segurança. De acordo com o site real, o financiamento vem de uma porcentagem dos lucros da receita do Crown Estate. E só para você ter uma ideia de quão pesada é essa quantia, a Forbes informou que o Crown Estate teve lucros de £ 475 milhões em 2020. A rainha recebeu 25% desse total, o que significa que ela recebeu £ 86,3 milhões (US $ 94 milhões).

5. Qual o valor que o rei Charles herdou da rainha?

A Forbes relata que a rainha tinha US $ 500 milhões (!!!) em investimentos pessoais, então acredita-se que todos esses ganhos foram passados para o rei Charles após sua morte. Sem mencionar que ele também recebeu sua impressionante coleção de arte, suas joias, seus selos raros e suas propriedades imobiliárias, incluindo o Castelo de Balmoral em Aberdeenshire, Escócia. Mas isso não é tudo.

O rei também herdou mais US$ 70 milhões em ativos da rainha-mãe, que incluem pinturas, China fina, uma coleção de selos e joias.

Uma coisa é certa: os descendentes de rei Charles estão basicamente prontos para a vida.