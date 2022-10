Pelé quer sair de “A Fazenda 14”, mas comprou briga com Bia Miranda

O clima não melhora nem um pouco em “A Fazenda 14″. Depois da saída tripla, o jogo continuou e, nesta terça-feira (25), os peões se reuniram para a formação de uma nova roça, a sexta da temporada. Mas, como sabemos, tudo pode piorar quando Adriane Galisteu não está no comando.

Após o programa ao vivo, os peões famosos voltaram a debater sobre o jogo e o fogo no feno, como gostam de chamar, não diminuiu. Desta vez, Bia Miranda e Pelé foram os personagens da discussão, já que a influenciadora resolveu provocar o rapper.

Colocado na berlinda, Pelé acabou ouvindo da famosa que ele pediu para ir para a sexta roça do reality show: “Você ficou assim: ‘Se o Thomaz conseguiu [sair], eu também vou conseguir’. Se você disse que queria sair e agora quer ficar, é uma mentira. E ainda usou isso para me atacar”, disse a influencer.

Após a 6ª roça de "A Fazenda 14", Bia Miranda arruma briga e entra na mira de Pelé Milflows (Reprodução/Record TV)

Pelé não fugiu do debate e revelou que pediu e que está com saudades da família: “Estou triste sim. Nunca fiquei tanto tempo sem falar com as pessoas que eu amo. Eu preciso me sentir vivo, e ir para a roça faz isso”, respondeu o músico.

Deolane também chegou a discutir com Pelé e classificou o jogo do rapper, que também anda comentando que pretende deixar o reality rural: “Vocês ficam toda hora com essa palhaçada. De que não aguentam mais, que querem ver a família. Isso é vitimismo! Porque quando têm a chance de ir, vocês agem diferente”, afirmou a advogada.

Ela ainda desdenhou do famoso, que disse que topou o desafio de viver dentro do confinamento para apresentar o seu trabalho como rapper: “Não adianta ficar falando que quer sair, que veio apresentar música... E aí quando sobe no banquinho agir diferente. Isso não é justo. Vocês são orgulhosos: têm medo de ir para a roça e sair”.

LEIA TAMBÉM: Britto Jr. diz que “A Fazenda 14″ virou uma “mistura de hospício com casa de detenção”

Por fim, durante a votação aberta, Pelé disse que vai lutar para ser o fazendeiro da semana e que já tem um alvo para a próxima eliminação e que irá colocar a neta postiça de Gretchen direto na berlinda.

Quem está na sexta roça de “A Fazenda 14″

Nesta terça-feira (25), Bárbara Borges, Pétala Barreiros, Vini Buttel e Pelé Milflows foram para a sexta roça do reality show. Como era esperado, Lucas, que é o fazendeiro, indicou a ex-atriz da Globo.

Já Vini foi o mais votado pela casa e ocupou o segundo banco da eliminação. Nesta noite, Kerline abrir o poder do lampião e deu um pergaminho para Pétala, que acabou descobrindo que o presente era o terceiro lugar da roça. Já a ex-BBB estava imune, e Pelé foi pela dinâmica do resta um. A prova do fazendeiro acontece nesta quarta-feira (26) e Vini não participa, já que foi vetado por Lucas.

LEIA TAMBÉM: Jade Picon passa perrengue para tentar chegar em SP logo após gravação de novela