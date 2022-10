Patrícia Poeta se emociona ao falar sobre Susana Naspolini: “Muito querida”

No "Encontro", Patrícia Poeta se despede de Susana Naspolini (Reprodução/@patriciapoeta)

Patrícia Poeta não conseguiu segurar a emoção ao falar da jornalista Susana Naspolini, que morreu na terça-feira (25), aos 49 anos, vítima de câncer. Logo no começo do “Encontro”, a famosa contou como era trabalhar com a colega de TV Globo.

“Eu tive o prazer de trabalhar com a Suzana e ela era muito querida por todos nós. Estávamos todos na torcida. Ela era muito alto astral e conquistou o carinho dos cariocas”, começou Patrícia, que contou que ela tinha um quadro no jornalismo para mostrar os problemas do Rio de Janeiro.

Sobre a doença, Patrícia Poeta também destacou a luta de Susana e falou sobre sua participação no “Encontro”, quando o programa ainda era comandado por Fátima Bernardes: “Era muito admirável como ela era guerreira. Aqui no ‘Encontro’ ela falou sobre a alegria de estar viva e do otimismo nos momentos mais difíceis da vida”.

Por fim, a apresentadora da Globo disse que definia Susana Naspolini com três palavras: “Eu acho que há três palavras que são: fé, alegria e coragem”.

Além da homenagem, o “Encontro com Patrícia Poeta” recebeu o ator e cantor Tiago Barbosa, que está em cartaz com a peça “Clube da Esquina - Os Sonhos não Envelhecem”, que homenageia Milton Nascimento. No palco do matinal, ele falou sobre a alegria de encontrar a atriz Fernanda Montenegro.

“Zerei a vida. Foi um presente e uma confirmação de muito trabalho. O Milton está entre nós e ele é uma lenda viva”, disse Tiago Barbosa, ator e cantor que vive Milton Nascimento no “Encontro”.

A morte de Susana Naspolini

Famosos e amigos se despedem da jornalista Susana Naspolini (Reprodução/TV Globo)

A notícia da morte da jornalista da TV Globo foi confirmada pela filha Julia, de 16 anos, que usou as redes sociais da mãe: “Oi, amigos, Julia aqui. É com o coração doendo que venho contar pra vocês que a mamãe não está mais com a gente. Ela lutou muito, nossa guerreira! Agradeço muito pelas orações, muito mesmo, muito obrigada, mas infelizmente não deu”.

Aos 49 anos, Susana estava internada desde a semana passada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Após a confirmação da morte, amigos e celebridades lamentaram e fizeram muitas homenagens, entre elas Fátima Bernardes.

