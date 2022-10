Jojo Todynho quer ser atriz: Famosa encara aulas para conseguir novos projetos

Jojo Todynho nunca escondeu que queria entrar para o elenco de uma novela da Globo e, durante sua participação na “Dança dos Famosos” de 2022, a famosa brincou que estava disponível para uma trama de Gloria Perez, autora de “Travesssia”. Mas, como o sonho ainda não aconteceu, ela segue estudando e fazendo outros projetos da Globo.

Ao sair da "Dança dos Famosos", Jojo Todynho disse que queria ser Carminha, vilã de "Avenida Brasil" (Estevam Avellar/Globo)

“Quero fazer meu trabalho com excelência e, para isso, o único caminho é foco e determinação. Lado a lado com tudo o que eu puder investir para minha qualificação profissional”, afirmou Jojo, que segue focada em seu novo passo profissional.

Em busca do DRT para atuar, a cantora e apresentadora do talk show “Jojo Nove e Meia” enfrenta uma bateria de aulas com o preparador Pablo Oliveira, que enaltece o talento da celebridade: “”Ela já tem uma noção e facilidade para entrega dentro das propostas feitas. Dedicação e entrega são primordiais para o trabalho em si. Ela tem muita fome de conhecimento e por isso a coisa flui de forma muito boa”.

Jojo Todynho nos bastidores da série Os Parças (Divulgação/Globoplay)

Segundo o profissional, Jojo Todynho leva tudo com muita responsabilidade, mas não perde o bom humor durante os ensaios propostos: “Ela quer estudar e respeitar a profissão para não cair no erro de exercício da profissão sem ao menos um estudo básico para entender a tônica que um texto exige. As aulas são divertidas e não tem como não rir”, revela Pablo.

No entanto, um dos maiores desafios do profissional é deixar Jojo se levar pelo lado mais dramático, já que o humor faz parte de sua essência: “É preciso resgatar um pouco do lado mais sério, mais dramático, e tirar a Jojo da zona de conforto que ela já tem na veia. O humor é muito forte e precisamos trabalhar outros campos para que ela seja uma atriz completa. Que ela possa dizer que estudou e está preparada para exercer o ofício de forma segura”.

