Jade Picon passa perrengue para tentar chegar em SP logo após gravação de novela

Gravar novela no Rio de Janeiro, mas ter toda a família em São Paulo não é fácil para nenhum ator - mesmo que você seja muito rico, como Jade Picon.

A atriz mostrou o perrengue que passou no último fim de semana, quando saiu correndo dos Estúdios Globo, na zona oeste da capital fluminense, para chegar ao aeroporto, próximo da região central.

A correria foi intensa: pelos stories, Jade mostrou que não teve outra alternativa senão correr dentro do aeroporto, ao chegar em cima da hora para o embarque.

Foi por pouco, mas dessa vez a estrela de “Travessia” conseguiu entrar no avião a tempo para chegar a São Paulo e cumprir sua agenda.

Desde que iniciou as gravações da novela de Gloria Perez, Jade tem compartilhado com o público os bastidores do folhetim - e como anda sua vida no meio de tudo isso.

Já a correria em saguões de aeroporto não é exclusividade da ex-BBB. Diversos atores passam pelo mesmo tipo de apuros justamente por ter que se dividir entre as duas principais cidades do país enquanto grava novelas.

No fim das contas, o que muitos optam para facilitar a vida é não apenas se mudar para o Rio de Janeiro (caso de Jade Picon) como também leva a família durante o período de gravações.

Já outras estrelas ficam isoladas, mas assim que encerra a agenda de filmagens, partem rumo às suas famílias em outras cidades (caso de estrelas como Isabel Teixeira, a Maria Bruaca de “Pantanal”).

Após uma enxurrada de críticas - muitas delas, por conta da exposição em "Travessia" - a atriz e influenciadora Jade Picon tirou o sábado (22) para responder a que considerou a maior delas: os questionamentos sobre seus privilégios.

