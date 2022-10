‘Cavaleiro da Lua’: Oscar Isaac explica ‘provocação’ para uma segunda temporada

‘Cavaleiro da Lua’ deixou um “gostinho de quero mais” após o fim de sua primeira temporada no Disney+. Embora a trama tenha contado com diversos embates e reviravoltas, as personalidades de Marc Spector foram apenas introduzidas ao universo audiovisual da Marvel, despertando a curiosidade nos fãs para possíveis desenvolvimentos futuros.

Em depoimento recente, o ator que dá vida a Marc Spector, Oscar Isaac, falou sobre possível negociação para o retorno de ‘Cavaleiro da Lua’.

Já em entrevista ao Collider nesta segunda-feira (24), o artista explicou a provocação realizada por ele. A pergunta foi a seguinte:

“Oscar, como fã de sua atuação em ‘Cavaleiro da Lua’ e da série. Eu sinto que fui provocado sobre uma segunda temporada, mas está confirmado, mas não está confirmado. Podemos dizer definitivamente que você está fazendo a segunda temporada?”

Em seguida, Isaac respondeu: “Não posso dizer isso definitivamente. Preciso das minhas habilidades de provocação, não posso me drenar disso. Sou um provocador! Sempre fui. Não, espero que sim. Vamos ver o que acontece, mas no momento, não há nenhuma palavra oficial”, explicou.

Em recente conversa com o ComicBook, o ator também explanou algumas negociações em jogo.

“Houve algumas conversas específicas, e foram agradáveis. Os detalhes por trás disso é que não existem detalhes. Não sabemos (se haverá segunda temporada), mas é algo que continua evoluindo”, disse.

Veja mais:

Sinopse da série

“Cavaleiro da Lua acompanha Steven Grant, um gentil e educado funcionário de uma loja de souvenir, que é atormentado com apagões e memórias de outra vida. Steven descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e divide o corpo com o mercenário Marc Spector. À medida que os inimigos de Steven/Marc se voltam para eles, ambos devem navegar em suas complexas identidades enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito.”

‘Cavaleiro da Lua’ pode ser encontrado no Disney+, com sua primeira e única temporada disponível por completo. Abaixo você confere o trailer da trama de super-herói: