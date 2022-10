“BBB 23”: Boninho desmente que famosos estão certos e revela quem está na mira

Janeiro nem chegou e Boninho já precisou se virar nos trinta para explicar como escolheu os famosos para a próxima edição do “BBB”, que começa no início do próximo ano. Mas, o big boss não deu uma notícia nada animadora aos fãs do reality show da Globo.

Em suas redes sociais, o famoso diretor da emissora carioca garantiu que as seletivas ainda não acabaram e que o elenco do camarote do “Big Brother Brasil 23″ não está fechado: “Não tem nenhum camarote fechado ainda, porque a gente está pensando quem vamos levar”, disse ele.

Com as listas de supostos famosos que toparam o desafio de viver o “BBB 23″ começando a surgir na web, Boninho também deixou claro que não vai ficar dizendo que sim e que não: “Se eu tiver que desmentir algum nome, ou todos os que saem, eu vou ficar maluco e essa galera vai ficar ‘chuta, chuta, chuta’”.

Ele ainda disse que vai usar um chapéu anti-spoiler para não contar tudo que vai acontecer na próxima temporada do reality show: “É o meu novo capacete, chiquérrimo. A partir de agora, a menor chance. Esse projeto manda para fora qualquer tentativa de entrar aqui dentro. ‘Big Brother’ só quando a gente contar”.

Segundo Boninho, a equipe segue trabalhando nas seletivas da pipoca, grupo com anônimos que se inscrevem para entrar na casa do “BBB”. Em um vídeo publicado no Instagram, ele revelou que estão buscando pessoas interessantes: “Rodamos bons lugares, bons personagens, gente bacana, pipoca legal e animada”, disse ele no vídeo.

Em outro momento, o diretor garantiu que ser pipoca não é algo fácil, mas que a busca por pessoas segue acontecendo: “Não paramos por aqui não. Vai ter mais coisa, vamos continuar pesquisando, gente para olhar. Estou bem satisfeito com quem está aqui, acho que vocês vão gostar também. Tem boas surpresas”.

