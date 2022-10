Atriz que interpretou Chiquinha em ‘Chaves’ é acusada de racismo ao dar entrevista

A atriz que interpretou Chiquinha no seriado ‘Chaves’, sucesso no SBT, está sendo acusada de racismo e homofobia após uma entrevista onde critica pessoas que a personagem.

María Antonieta de las Nieves, de 71 anos, disse à imprensa mexicana que fica incomodada com imitações de Chiquinha, especificamente com interpretação do peruano Alex Brandon, conhecido pelo personagem ‘Chilindrina Huechana’.

“Fizeram um concurso onde apareceram seis Chiquinhas brancas, inclusive uma de cor. Não tenho nada contra os negros, o que tenho contra é que me imitam como Chiquinha com a capa de minhas fotos e meu logotipo”, comentou a atriz, que ainda disse ser proprietária dos seus personagens, pois possui todos eles registrados.

Sobre Alex Brandon, ela foi mais específica: “Que coisa feia, imagine que uma Chiquinha no Peru, com cerveja na mão e fazendo uma dança difícil de acreditar, quase diria erótica. É um menino que não é menino, mas uma menina que acha que Chiquinha é fatal”. De acordo com o site Splash, Alex costuma realizar danças eróticas em boates.

Sobre a personagem

Chiquinha foi interpretada por María Antonieta de las Nieves, hoje com 72 anos.

Em 2021, ela entrou para o Guinness World Records como a atriz que interpretou por mais tempo uma mesma personagem infantil.

‘El Chavo del Ocho’ ou simples Chaves, no Brasil, é um seriado televisivo mexicano criado por Roberto Gómez Bolaños, exibido de 1984 até 2020 no Brasil.

