Alana Cabral venceu o “Super Chefinhos” com salmão e sobremesa feita pela avó

Alana Cabral é a vencedora do "Super Chefinhos ", quadro culinário do "Mais Você" (Camilla Maia/Globo)

Alana Cabral, de 15 anos, ganhou a edição de 2022 do “Super Chefinhos”, quadro do “Mais Você”, que estreou no mês das crianças e celebrou o aniversário de 23 anos do programa de Ana Maria Braga.

O anúncio foi feito pela veterana da Globo, que viajou até o Rio de Janeiro, onde o quadro foi gravado, para participar do reality show culinário: “Alana ficou com 29 pontos. Parabéns, parabéns, pela participação”, disse a famosa.

No último desafio, Alana fez como prato principal um salmão com arroz branco e aspargos e para a sobremesa decidiu seguir uma receita que aprendeu com a avó, bolinho de chuva com doce de leite.

A atriz mirim, que era a mais velha do grupo, celebrou ao lado dos amigos e mostrou que estava muito feliz por sua trajetória: “Eu queria agradecer pela oportunidade. Foi muito bom participar com essas pessoas que eu conhecia, mas não conhecia. Era uma experiência que eu sempre desejei”, disse ela.

Além dela, Valentina Vieira, de 13 anos, que ficou com 28 pontos, e Pedro Guilherme, de 12 anos, que ficou com 27,5, foram para a final do “Super Chefinhos” e tiveram os pratos avaliados por Solange Couto, Louro Mané e pela chef Barbara Verzola.

Os fãs de Ana Maria Braga e do “Mais Você” também comentaram sobre a edição. Para um anônimo, o quadro foi muito bonito: “Foi lindo demais o ‘Super Chefinhos’. Que crianças maravilhosas e especiais, tão lindinhas”. Um segundo disse que não conseguiu esconder que ficou emocionado: “Pronto, tô chorando assistindo ‘Super Chefinhos’!”.

Ana Maria Braga e o elenco do "Super Chefinhos" de 2022 (Camilla Maia/Globo)

Já uma terceira fã do programa da Globo destacou os pratos apresentados na atração: “Que bonito os pratos dessas crianças e eu quase não sei fazer um miojo”.

Os atores mirins Alice Palmar (9 anos), Ygor Marçal (9 anos) e João Bravo (13 anos) não seguiram na competição, mas continuaram no estúdio e ajudaram os amigos e festejaram a vitória de Alana.

No final do “Mais Você”, Ana Maria Braga garantiu que o “Super Chefinhos” estará de volta no próximo ano, deixando Louro Mané empolgado, mas não adiantou nenhuma novidade sobre o reality show culinário.

