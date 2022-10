“Virou de cabeça para baixo”, afirma Ana Castela ao participar do “Encontro”

Ana Castela foi ao “Encontro com Patrícia Poeta” e, nesta terça-feira (25), falou sobre a sensação de deixar o anonimato e virar uma das cantoras sertanejas mais queridas do momento.

“Aconteceu tudo muito rápido comigo. Como pode, ontem eu estava na fazenda com o meu pai e hoje eu virei a Ana Castela. Ontem eu era Ana Flávia e hoje sou a Ana Castela. Como é que muda a vida. A minha vida virou de cabeça para baixo, mas de uma forma boa”, afirmou ela, que também cantou algumas músicas no programa.

Com apenas 18 anos, Ana ficou conhecida com a música “Pipoco” e acabou deixando a faculdade de Odontologia, como foi comentado por Patrícia Poeta, que estava muito animada no “Encontro”. Segundo apresentadora do matinal, foi necessário apenas um vídeo para ela sair de 6 mil seguidores nas redes sociais e alcançar quase 8 milhões.

“A carreira começou depois de postar um vídeo na internet cantando. A vida mudou completamente e a agenda está lotada de shows, destacou a jornalista, que também surgiu com um chapéu.

O pai de Ana Castela também foi ao matinal da Globo e a famosa falou sobre a relação deles: “Ele anda bastante comigo, vai aos shows” disse a cantora, que está com a agenda lotada: “Não paro mais, vou falar um mês, mas deve fazer mais, faz muito mais, há mais de um mês que não fico na minha casa. Até meus seguidores perguntam: ‘Ana, você não descansa?’”, brincou.

A presença de Ana Castela no “Encontro” também chamou a atenção dos telespectadores, que usaram o Twitter para comentar. Uma fã disse que “só a Ana mesmo pra animar esse programa”.

Outro anônimo aplaudiu o talento da cantora: “Ana Castela é uma artista completa! Quanto talento! Canta e dança muito”, escreveu ele. Já uma terceira falou da simpatia da famosa: “Ana Castela ou Ana Flávia, ela é uma graça de simpatia”.

