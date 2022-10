“Travessia”: Desapontada com Ari, protagonista ganha uma nova oportunidade

Em "Travessia", Brisa (Lucy Alves) começa a trabalhar no Encanto da Vila (Fábio Rocha/Globo)

No capítulo desta segunda-feira (24), Brisa (Lucy Alves) saiu da cadeia e foi recebida por Oto (Romulo Estrela), que acabou ajudando a protagonista de “Travessia”, que segue procurando seu amado Ari (Chay Suede) pelo Rio de Janeiro.

Mas, depois de dar com a porta na cara ao chegar no prédio de Gil (Rafael Losso), o único endereço que ela tinha gravado na memória, ela encontra Marineide (Flavia Reis), que trabalha no local e vira um apoio para este novo momento da vida.

Em "Travessia", Oto (Romulo Estrela) oferece dinheiro para Brisa (Lucy Alves) (Reprodução/Globo)

Como sabemos, ela vai morar em Vila Isabel, na casa da nova amiga, e, no boêmio bairro da zona norte da capital fluminense, Brisa começa a se reerguer. Na trama de Gloria Perez, será Joel (Nando Reis), marido de Marineide, que consegue para ela uma vaga de trabalho no bar Encanto da Vila como lavadora de pratos. A protagonista de “Travessia” aceita, já que esta será uma oportunidade para juntar dinheiro e recomeçar sua vida.

No dia da chegada de Brisa a Vila Isabel, o bairro estará em festa para celebrar o aniversário de Joel. O Encanto da Vila é um bar frequentado por gente de todos os lugares do Rio de Janeiro e grande parte desse sucesso se deve ao garçom.

Em "Travessia", Brisa (Lucy Alves) deixa a prisão e recebe ajuda de Oto (Romulo Estrela) (Reprodução/Globo)

Por isso, além de um bolo enorme com a foto do aniversariante – Marineide sempre diz que o marido é um cara exagerado – e uma beca de respeito, Joel vai reunir os amigos de Vila Isabel, clientes queridos do local, como Stenio (Alexandre Nero).

A novela “Travessia” é criada e escrita por Gloria Perez e tem direção artística de Mauro Mendonça Filho. Drica Moraes, Rodrigo Lombardi, Alessandra Negrini, Marcos Caruso, Raul Gazolla, Luci Pereira, Aílton Graça, Duda Santos, Indira Nascimento, Chay Suede, Jade Picon, Cassia Kis, Humberto Martins, Dandara Mariana, Romulo Estrela, Bel Kutner, Ana Lúcia Torre, Flávia Reis, Nando Cunha, Noemia Costa, Alexandre Nero, Giovanna Antonelli, entre outros famosos estão no elenco.

