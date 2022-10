“Travessia”: Ari marca casamento com Chiara, mas revelação pode mudar os planos

Na novela ”Travessia”, As reviravoltas do triângulo amoroso Ari (Chay Suede), Brisa (Lucy Alves) e Chiara (Jade Picon) devem durar por muito tempo e, agora, que a protagonista saiu da prisão, devem acelerar.

Nos próximos capítulos da novela da TV Globo, o jovem arquiteto vai marcar o seu casamento com a filha de Guerra (Humberto Martins), mas a notícia de que Brisa está viva e morando no Rio de Janeiro vai abalar as estruturas do novo casal. Ari ainda terá que acertar as coisas com Núbia (Drica Moraes), que não lhe informa onde a noiva está desde o sumiço repentino.

"Travessia": Chiara (Jade Picon) fica chocada com o fim do noivado (Reprodução/Globo)

Cidália (Cassia Kis) será responsável por dar a notícia que deixa o personagem de Chay Suede sem rumo. Na trama de Gloria Perez, ela fica sabendo que Brisa não morreu e conta tudo para o arquiteto, que para ela é uma pessoa que só quer dar o golpe em Chiara.

O plano da assessora de Guerra dará certo, já que Ari decide desistir do seu casamento com Chiara e abrir mão de tudo o que estava recebendo de Guerra para voltar com a ex-noiva, admitindo que nunca deixou de gostar dela.

Em "Travessia", Brisa (Lucy Alves) começa a trabalhar no Encanto da Vila (Fábio Rocha/Globo)

A filha adotiva do empresário também ficará arrasada e vai desenvolver uma síndrome rara, que a colocará em risco. Segundo o roteiro, Chiara vai mostrar mais sobre a sua intimidade, que vai além da menina mimada que faz vídeos para as redes sociais, e vai descobrir que lidar com a síndrome de Munchaüsen, que é uma condição psicológica onde a pessoa simula sintomas ou força o aparecimento de doenças.

Segundo o site da revista Galileu, a patologia faz com que a pessoa busque atendimento médico e hospitalar com frequência e é chamada popularmente de “vício hospitalar”. A síndrome também pode fazer com que o indivíduo consuma remédios sem precisar.

