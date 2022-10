Relembre: Casamento de Carlinhos Maia e Lucas foi criticado por não ter beijo

Após 13 anos, o casamento do humorista Carlinhos Maia com o influenciador Lucas Guimarães chegou ao fim, no último fim de semana.

A festa, porém, aconteceu apenas em 2019. Na época, o casal foi bem criticado pela população LGBTQIA+ por ter evitado propositalmente de dar um beijo na cerimônia.

“O Carlinhos Maia não beijou o marido na cerimônia do seu casamento pra não desrespeitar as pessoas que foram a um casamento gay com um beijo gay”, disse um seguidor, à época.

O casal não se deixou abalar pelas críticas e explicou os motivos para ter tomado tal atitude, mesmo que fosse no próprio casamento.

“Muitos nos pedem o esperado beijo, a maioria ainda não percebeu, que nem tudo na vida é virtual. O nosso beijo é quentinho, molhado igual à maioria dos beijos, mas é nosso, apenas nosso! Quem sabe um dia não será visto? Mas por enquanto será apenas sentido por nós dois e pelo nosso amor”, declarou Carlinhos.

Mesmo assim, a cerimônia foi acompanhada por milhares de pessoas. O casamento foi todo transmitido ao vivo pelo Instagram e chegou a agregar mais de 2,7 milhões de espectadores, fazendo com que o humorista declarasse essa ter sido a “maior live que o mundo já viu”.

Realizado às margens do Rio São Francisco, na divisa entre Alagoas e Sergipe, reuniu diversos famosos brasileiros, de Anitta a Tirullipa.

Com o término do casamento, muita gente ficou chocada com a decisão. Carlinhos e Lucas fizeram um post em conjunto para anunciar o divórcio aos seguidores.

Veja:

Leia também: Jade Picon diz que sempre reconheceu seus privilégios: ‘nunca neguei’