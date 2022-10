Jade Picon diz que sempre reconheceu seus privilégios: ‘nunca neguei’

Após uma enxurrada de críticas - muitas delas, por conta da exposição em “Travessia” - a atriz e influenciadora Jade Picon tirou o sábado (22) para responder a que considerou a maior delas: os questionamentos sobre seus privilégios.

Tudo começou quando um vídeo de Jade descrevendo sua personagem na novela, a Chiara, viralizou negativamente. Internautas apontavam que atriz e personagem eram bem parecidas, por conta da origem de ambas - apesar da negativa da influenciadora no próprio vídeo.

Assista:

No fim de semana, portanto, Jade resolveu rebater essas críticas. “Eu reconheço muito isso deste lugar de a vida ter me cobrado um amadurecimento precoce mesmo. Das oportunidades que recebi e escolhi. Do que você tem que abrir mão para fazer isso acontecer. Tem muito de privilégio aí, isso eu reconheço 100%. Privilégios que sempre tive, que tenho, privilégios até que tenho e que nem sei que tenho”, afirmou.

Além de deixar claro que reconhece as vantagens que a vida apresentou a ela, Jade também deixou claro o quanto algumas críticas podem ser exageradas.

“Vejo muita gente falando: ‘Ela é privilegiada’. Eu sou, eu sei disso, não nego isso, nunca neguei. Às vezes é retratado de uma maneira como se... Enfim, sabe? Eu leio e falo: ‘Caraca, mano, galera tira palavra da minha boca’”, apontou.

E deixou ainda um conselho aos seguidores: “Eu falo isso de maneira leve e descontraída, mas é muito real e é muito maneiro falar isso com vocês. Porque toda escolha tem uma perda. Eu não estou falando só de eu estar escolhendo não sair e não estar me divertindo. Claro que queria estar saindo com meus amigos que vão estar na festa. Mas muitas vezes o que parecer ser o mais legal para você não é o melhor para você. É sobre ter equilíbrio na vida”, disse.

Leia também: Após reprovar na prova teórica, Jade Picon consegue aprovação na prova prática da CNH