‘Halloween Ends’: Diretor fala sobre reação negativa de fãs: ‘Você também recebe pessoas que agradecem’

Com a promessa de um fim do confronto entre Michael Myers (James Jude Courtney) e Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), ‘Halloween Ends’ chegou aos cinemas na quinta (13) e fechou a nova trilogia de terror, que revivia o assombro do assassino mascarado depois de quase cinco décadas. Embora a trama tenha trazido um desfecho à luta que começou lá em 1976, ano em que o primeiro filme da franquia foi criado, a trama não agradou tanto ao público.

Com 57% de aprovação no Rotten Tomatoes, ‘Halloween Ends’ foi o filme com avaliação mais baixa da trilogia iniciada em 2018. Aos olhos de muitos, o longa slasher não supriu as expectativas dos fãs.

Após receber muitas críticas, David Gordon Green, diretor da trama, falou sobre a reação do público com o desfecho do terror.

“Para cada reação negativa”, disse Green ao TV Line, “você também recebe pessoas que agradecem por levá-lo a um novo lugar e mantê-lo vivo e cheio de amor”.

Para ele, a trama não seria sobre Laurie Strode e Michael Myers. A ideia veio após um questionamento sobre como tornar não apenas o arco final da trama elegante e legal.

“Nunca consideramos fazer um filme sobre Laurie Strode e Michael Myers. O conceito de que deveria ser uma briga final do tipo confronto nunca passou pela nossa cabeça”, disse ele.

Veja mais:

Sinopse

“Quatro anos após os eventos do Halloween Kills do ano passado, Laurie está morando com sua neta Allyson e está terminando de escrever suas memórias. Michael Myers não foi visto desde então. Laurie, depois de permitir que o espectro de Michael determinasse e conduzisse sua realidade por décadas, decidiu se libertar do medo e da raiva e abraçar a vida. Mas quando um jovem, Corey Cunningham é acusado de matar um menino que ele estava cuidando, isso desencadeia uma cascata de violência e terror que forçará Laurie a finalmente enfrentar o mal que ela não pode controlar, de uma vez por todas.”

Assista ao trailer: