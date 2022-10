Em exibição de ‘Emancipation’ Will Smith conta com Rihanna, Dave Chappelle e Tyler Perry como convidados

Will Smith convidou um grupo de amigos para uma exibição privada de seu próximo drama da Apple Original Films, Emancipation. Na tarde de segunda-feira, Will postou fotos do mini encontro que contou com Rihanna, Tyler Perry, Dave Chappelle, A$AP Rocky, Kenya Barris e outros.

No post, ele escreveu: “Noite ÉPICA!! Obrigado por virem assistir #Emancipation. Espero que tenham gostado!” Respondendo, Barris disse: “Esta noite foi MÁGICA e seu filme é realmente algo que durará para sempre!” Em um post separado, ele chamou o filme de “verdadeira arte”.

Talvez o convidado mais notável na sala – além do próprio Smith – fosse Dave Chappelle. O comediante acaba de finalizar uma turnê europeia com ingressos esgotados ao lado de Chris Rock, que levou um tapa de Will Smith no palco do último Oscar.

A situação fez com que o eventual vencedor do Oscar de melhor ator, Will Smith, fosse banido da premiação por 10 anos. Em um vídeo postado em julho, ele pediu desculpas a Rock e disse que estava “profundamente arrependido”.

Durante os sets de stand-up nos meses desde o Oscar, Chris Rock fez comentários e piadas relativamente breves sobre o ocorrido. E, no mês passado, em um show no Reino Unido, Rock e Chappelle abordaram o assunto com Rock dizendo: “o filho da p. me bateu por causa de uma piada de merda”. Chappelle também mirou em Smith dizendo que ele “fez uma impressão de um homem perfeito por 30 anos”, de acordo com o The Hollywood Reporter.

Antoine Fuqua, diretor do filme, disse recentemente ao Deadline: “Will Smith é um cara legal. Eu estive com ele por alguns anos fazendo este filme. Ele é uma pessoa maravilhosa, um parceiro incrível e ele fez um trabalho incrível neste filme. Chris Rock é um cara legal… e eu só rezo para que dê certo para eles como amigos, e que possamos seguir em frente”.

Emancipation é estrelado por Smith como Peter, um homem escravizado que escapa, enfrentando os pântanos da Louisiana armado apenas com sua inteligência, em busca de liberdade. A estreia está marcada para 2 de dezembro, seguida de um lançamento em 9 de dezembro no Apple TV+. O filme teve um grande destaque desde que a Apple ganhou os direitos de fazê-lo em um leilão recorde.