Eleições 2022: Lula ganha apoio de Jason Momoa, ator que vive o Aquaman

Faltando poucos dias para o segundo turno das eleições brasileiras, o ator Jason Momoa, conhecido por interpretar o Aquaman, fez um stories onde mostrou que apoia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na postagem, feita na noite de segunda-feira (24), o ator americano divulgou uma reportagem em inglês que afirma que “Lula amplia ligeiramente a vantagem sobre Bolsonaro para a votação de domingo”. Já na legenda, o famoso escreveu o nome do ex-presidente e colocou muitos emojis de coração.

Além de Momoa, o ator Mark Ruffalo, que interpreta o Hulk, também mostrou em suas redes sociais que apoia o candidato do PT para a presidência do Brasil. Pelo Twitter, o famoso escreveu uma mensagem aos brasileiros.

Lula ganha apoio do ator Jason Momoa (Reprodução/Instagram)

“Amigos do Brasil - No domingo, milhões defenderam a democracia, as pessoas e o planeta. Às vezes esperamos pelo Ultimato, mas descobrimos que ainda estamos na Guerra Infinita. Agora, devemos continuar lutando por justiça, apoiar uns aos outros e saber que nosso #Ultimato chegará!”, escreveu Ruffalo.

Comparando o pleito brasileiro com os filmes “Guerra Infinita” e “Ultimato”, onde ele vive Hulk, o texto do ator de Hollywood viralizou. Outro detalhe foi Ruffalo comparar Bolsonaro, que concorre à reeleição, com o vilão Thanos.

Atores brasileiros revelam em quem votam

Enquanto Jason Momoa apoia o candidato do PT, a atriz Cássia Kis, que está em “Travessia” (Globo), faz campanha para o presidente Jair Bolsonaro. Segundo o jornal Extra, a famosa estaria usando os bastidores da emissora para falar sobre o candidato à reeleição.

Além disso, recentemente, Cassia Kis teve seu nome atrelado aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro por conta de um vídeo publicado por Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, e até pelo ex-ministro Eduardo Pazuello.

Humberto Martins (Guerra) e Cassia Kis (Cidália) em "Travessia" (Ellen Soares/Globo)

Já o ator Humberto Martins, intérprete de Guerra na mesma novela, revelou que não vai votar em nenhum candidato no segundo turno da eleição, que acontece no dia 30 de outubro.

Em entrevista à revista Veja, o veterano da Globo explicou que sua decisão acontece em um momento em que ele está focado na novela de Gloria Perez: “Tenho que me preocupar com personagem, que Deus sabe o que faz e que seja bom pra todo mundo, que seja bom pra todo mundo”, afirmou o famoso.

