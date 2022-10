“Chocolate com Pimenta”: Revelação acaba com rivalidade entre dois personagens

Em “Chocolate com Pimenta”, Reginaldo (Antonio Grassi) não esconde de ninguém que não aprova o envolvimento de Guilherme (Rodrigo Faro) com Celina (Samara Felippo) e Graça (Nivea Stelmann), que trai a própria irmã ao seduzir o rapaz e afirmar que está grávida dele, mas tudo é uma farsa.

Cheia de mistérios, na época que foi originalmente ao ar, em 2003, a trama acabou ganhando a atenção dos telespectadores, já que muitos pensavam que os três eram filhos do funcionário da fábrica de chocolate de Ventura.

Reginaldo (Antonio Grassi) descobre que não é pai de três filhos e fica aliviado em "Chocolate com Pimenta" (Reprodução/Globo)

O mesmo pensamento foi feito por Reginaldo, que acredita que o advogado pode ser fruto de uma relação extraconjugal com a mãe do rapaz. Quem acaba revelando toda a verdade é Margot (Rosamaria Murtinho), madrinha de Guilherme, que abre o jogo sobre o passado.

Na cena, a dona do hotel de Ventura, cidade fictícia de “Chocolate com Pimenta”, conta que foi garota de programa e engravidou, mas decidiu dar o filho para uma amiga no passado. Depois ela afirma que o bebê é Guilherme e a amiga era quem tinha um caso com Reginaldo.

Em "Chocolate com Pimenta", Danilo (Rodrigo Faro) descobre verdade sobre sua mãe (Reprodução/Globo)

A notícia deixou muitos personagens abalados, incluindo o vivido por Rodrigo Faro, mas Reginaldo fica aliviado ao saber que o advogado não é seu filho biológico. Além disso, os telespectadores descobrem que a ex-amante de Reginaldo e mãe de Guilherme morreu e, por isso, o jovem foi resgatado por Margot, que passou a tratá-lo como afilhado.

Mariana Ximenes, Murilo Benício, Elizabeth Savalla, Priscila Fantin, Drica Moraes, Marcello Novaes, Caco Ciocler, Tarcísio Filho, Fúlvio Stefanini, Lília Cabral, Cláudio Correia e Castro, Laura Cardoso, Osmar Prado, Denise Del Vecchio, Ângelo Paes Leme, Kayky Brito, Luiza Curvo, Rosane Gofman, Andréa Avancini, Guilherme Piva, Maria Maya, Alexandre Barillari, Victor Pecoraro, Juliana Alves, Sabrina Rosa, Hilda Rebello, Ricardo Martins, Renato Rabello, Yeda Dantas, Viviane Porto, Bruno Pereira, Lucy Mafra, Francisco Fortes, Guilherme Vieira, Carla Daniel e Ary França, entre outros famosos estão no elenco da novela da Globo.

