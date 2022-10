Britto Jr. diz que “A Fazenda 14” virou uma “mistura de hospício com casa de detenção”

Britto Jr., que apresentou o reality show “A Fazenda” por sete anos, resolveu comentar sobre a 14ª temporada do programa, que está dando o que falar devido ao excesso de confusão.

“Estou assistindo a sábia Sônia Abrão e me perguntando: o que fizeram com ‘A Fazenda’? Virou mistura de hospício com casa de detenção! Fico triste porque não era para ter chegado nesse nível”, comentou o jornalista.

O comentário de Brito Jr. aconteceu depois da briga entre Shayan Haghbin e Tiago Ramos, que foram eliminados do reality por troca de agressões físicas durante a madrugada de sexta-feira (21).

Baronesa e Bia Miranda ficaram no top 2 do paiol, mas Bia entrou em "A Fazenda 14" (Reprodução/Record TV)

Depois do programa ao vivo, os dois peões tiveram uma briga quente e a produção de “A Fazenda 14″ chamou os participantes para uma conversa privada e analisaram as imagens da confusão, que aconteceu após a volta de Deolane para a sede.

Segundo a direção do reality show rural, Tiago e Shay colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros famosos que seguem no jogo. O anúncio também foi lido pelo fazendeiro Lucas.

Durante o conflito, a direção cortou o ao vivo, que mostrava o retorno de Deolane, mas o público assistiu Shay e Tiago dando empurrões e xingando um ao outro. Além disso, a confusão acabou gerando uma cotovelada entre os participantes.

Depois da roça, Tiago e Shay brigam na sede de "A Fazenda 14" (Reprodução/Record TV)

A produção precisou chamar os seguranças para apartar a briga e só depois de um tempo o clima ficou mais calmo. Enquanto isso, Deborah e Alex falavam na expulsão de Tiago e Deolane dizia que sairia de “A Fazenda” caso Shay continuasse.

Atualmente, o reality show rural é apresentado por Adriane Galisteu, que substituiu Marcos Mion. Com a saída de Shay e Tiago, a direção deve convocar Baronesa, que esteve no “Power Couple Brasil” e foi a segunda colocada na votação popular do paiol, e MC Créu, que também esteve no grupo e tem uma certa rivalidade com Moranguinho, sua ex-colega de trabalho.

