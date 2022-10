Ana Maria “trolou” todo mundo e não revelou os finalistas do “Super Chefinho”

No "Mais Você", Ana Maria Braga faz suspense sobre quem vai para a final do "Super Chefinho" (Reprodução/Globo)

O “Super Chefinho”, quadro que reúne crianças famosos na cozinha do “Mais Você”, está chegando ao fim e, nesta terça-feira (25), os finalistas da competição seriam escolhidos pelos jurados, mas não aconteceu.

Depois da última disputa em duplas, onde as crianças tiveram que fazer cookies recheados, Ana Maria Braga conversou com os atores mirins: “Oi, criançada! Acabaram as provas de pontos corridos. Como vocês sabem, os três que fizerem mais pontos ao longo desta semana vão para a grande final”, começou a veterana.

Ao lado de Louro Mané, Ana avisou que os finalistas não seriam escolhidos naquele momento e contou uma novidade aos participantes do reality show culinário: “A gente não vai ver isso hoje não. Nós vamos para o Rio de Janeiro e vamos ver essas notas com eles. Todos vocês mostraram que tem muita capacidade para ser finalista, mas só três vão para a grande final”.

A notícia deixou as crianças muito empolgadas, mas os fãs do “Mais Você” criticaram a ideia de não revelar quem estaria na final do “Super Chefinho”, que começou depois do aniversário de 23 anos do matinal: “Oxe, não vão falar os finalistas, não? Eu hein”, questionou uma telespectadora.

Uma segunda anônima parabenizou o projeto de Ana Maria Braga e ressaltou que a competição culinária é para ser algo leve: “Entendo a generosidade de premiar todos, mesmo aqueles que não deram o seu melhor. Afinal, é mais uma brincadeira. Entretanto, na vida, a coisa é bem diferente”, escreveu ela.

Uma terceira pessoa deu uma outra ideia para a produção do “Mais Você”. Segundo ela, o programa deveria fazer uma divisão: “Tem que separar os teens dos kids. O adolescente tem quase o dobro do tamanho do Igor, que é uma graça, mas está perdido no rolê”.

A nova temporada do “Super Chefinho” reúne os atores mirins Valentina Vieira (13 anos), Alana Cabral (15 anos), Alice Palmar (9 anos), Pedro Guilherme (12 anos), Ygor Marçal (9 anos) e João Bravo (13 anos).

