Vestido de Ana Maria Braga ganha mais destaque que o “Super Chefinho”

Ana Maria Braga apresenta o "Mais Você" com vestido em homenagem ao Palmeiras (Reprodução/Twitter)

O vestido de Ana Maria Braga chamou a atenção dos telespectadores do “Mais Você”. Nesta segunda-feira (24), a famosa estava com um vestido preto, com detalhes em verde e também uma manga longa da mesma cor.

Em um vídeo postado nos stories, Ana demonstrou que seu vestido era para celebrar a possível vitória do Palmeiras no Brasileirão: “Amanhã o Palmeiras pode ser campeão e já é. Ele pode confirmar a sua posição na largada final, é isso”, disse ela, durante uma conversa com Louro Mané.

Apaixonada por futebol, Ana Maria Braga segue acompanhando os jogos do seu time do coração, que vai enfrentar, nesta terça-feira (25), o Athletico, em Curitiba. Atualmente, o Palmeiras está com 71 pontos.

Pra quem vai a sua torcida no 'Super Chefinhos'? Vamos conferir o placar 👀 #MaisVocê pic.twitter.com/cnpBBbv51D — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 24, 2022

Voltando ao programa da Globo, nos bastidores, a famosa também não perdeu tempo e brincou com o figurino, dizendo que ela estava combinando com o mascote do “Mais Você”: “Está bonito”, alegou o papagaio.

Nas redes sociais, uma fã do programa da Globo disse que a famosa sempre arrasa no figurino: “Ana Maria Braga está linda em comemoração ao programa Mais Você. De vestido verde e preto. Sempre arrasando nos looks e sempre linda”.

Ana Maria e Louro Mané nos bastidores do "Mais Você" (Reprodução/Twitter)

Outro telespectador também entrou na onda e afirmou que a veterana da Globo estava parecendo uma famosa marca de banco. Já um terceiro falou sobre o futebol: “Ana Maria não sonhei com esta taça do mundo”, escreveu ele.

Além do vestido, o pensamento do dia de Ana Maria Braga também foi impulsionado nesta segunda-feira (24). Ao começar o matinal da Globo, ela mandou mais um recado daqueles e agradou.

“Segunda-feira começa com S de sorrisos, sonhos e surpresas e, às vezes, a gente tem que caminhar sozinho para perceber que ao nosso lado tinha mais peso do que impulso. Não tinha nenhum desses S aí”, disse Ana, que compartilhou a frase em seu Instagram.

Por fim, o programa segue com o “Super Chefinho”, quadro culinário que reúne os atores mirins Valentina Vieira (13 anos), Alana Cabral (15 anos), Alice Palmar (9 anos), Pedro Guilherme (12 anos), Ygor Marçal (9 anos) e João Bravo (13 anos).

