‘Travessia’: Internautas reclamam de casal dos personagens de Jade Picon e Chay Suede

Os capítulos mais recentes de “Travessia” entregaram o casal formado por Ari (Chay Suede) e Chiara (Jade Picon), desfazendo o par do arquiteto com Brisa (Lucy Alves), que está presa. Contudo, os internautas não gostaram nem um pouco do novo casal.

Desde que a dupla se juntou de vez, no capítulo da última sexta-feira (21), os fãs da novela de Gloria Perez têm reclamado da nova formação de casais. Apesar de aprovarem a dinâmica entre Brisa e Oto (Rômulo Estrela), Ari e Chiara seguem reprovados.

“Meu deus como é ruim ter que engolir as cenas de Chiara e Ari, tortura psicológica não é entretenimento”, reclamou uma internauta.

meu deus como é ruim ter que engolir as cenas de chiara e ari, tortura psicológica não é entretenimento#Travessia pic.twitter.com/MfSI4FkfV1 — carol (@marycar__) October 23, 2022

“O Ari estava se recusando a falar com o filho porque estava no iate com a Chiara? Ele está conseguindo ultrapassar meu limite de ranço”, destacou outra.

O ARI ESTAVA SE RECUSANDO A FALAR COM O FILHO PQ ESTAVA NO IATE COM A CHIARA? ELE TA CONSEGUINDO ULTRAPASSAR MEU LIMITE DE RANÇO #Travessia pic.twitter.com/msJpTlHbrl — Niny 💙 (@stephaneniny) October 23, 2022

“Eu quero Oto e Brisa, não essa tortura que é Ari e Chiara”, pediu uma terceira.

EU QUERO OTO E BRISA NAO ESSA TORTURA QUE É ARI E CHIARA #Travessia pic.twitter.com/rF9FOoccuB — ytalo / monotonía 🫀🗡 (@1980swinw) October 23, 2022

Alguns internautas deixaram mais claro o motivo de não gostar do casal, além das reclamações pontuais.

“Estava confiando de que a Chiara ia sentir ódio do Ari quando descobrisse que ele tem um filho, que a mãe do filho dele tá desaparecida e q ele não tá procurando a mãe do filho só pra ficar com ela! Tô tão decepcionada”, comentou uma.

porra, tava confiando de q a chiara ia sentir ódio do ari qnd descobrisse q ele tem um filho, q a mãe do filho dele tá desaparecida e q ele n tá procurando a mãe do filho só pra ficar com ELA! tô tão decepcionada#Travessia — lemina_paris (@LeminaParis) October 23, 2022

“Se Gloria Perez focasse mais na protagonista que se chama Brisa, a novela teria mais audiência. Mais não, 80% da novela é Ari e Chiara! Brisa tem mais enredo na novela”, sugeriu outra.

