The Crown: especialista real diz que série é “um insulto à rainha”

O drama real da Netflix, The Crown, deveria ter ‘terminado mais cedo’, sugeriu a especialista real, Ingrid Seward, antes do lançamento da tão esperada quinta temporada do programa no próximo mês. Ela disse ao The Sun que considera “um insulto à rainha” por em meio a controvérsias em torno das histórias da próxima temporada.

Seward classificou ainda a série e diretores como “ganancioso” e “nocivo”, especialmente para o príncipe Harry, o príncipe William e o rei Charles. Ela escreveu: “É doloroso para muitas pessoas, especialmente aos filhos de Diana, William e Harry. Eles deveriam deixar isso em paz. É de muito mau gosto e uma grande vergonha. É perturbador para muitas pessoas porque os eventos ainda estão crus”.

Nova temporada, nova década e novo elenco. Aqui estão as primeiras imagens da quinta temporada de The Crown. Estreia dia 9 de novembro. pic.twitter.com/KEKrW6E2xh — netflixbrasil (@NetflixBrasil) October 14, 2022

Uma fonte de produção disse anteriormente ao Deadline que a sexta temporada do programa apresentaria o antes e o depois do acidente – mas a hora exata do acidente de carro não será mostrada.

A biógrafa real acrescentou: “As representações anteriores em The Crown eram de muito bom gosto, mas agora está entrando em fantasia. Acho uma grande pena que não tenham terminado a série mais cedo. Mas eles se tornaram gananciosos e precisam manter as pessoas se entretendo com a série da Netflix”.

Netflix inclui isenção de responsabilidade em novo trailer de ‘The Crown’

A Netflix está promovendo The Crown como uma “dramatização fictícia”, à medida que as discussões sobre a confusão entre realidade e entretenimento continuam.

O streamer incluiu um aviso de isenção de responsabilidade no trailer da 5ª temporada de The Crown no YouTube e na página da Netflix do drama. “Inspirada em eventos reais, esta dramatização ficcional conta a história da rainha Elizabeth II e os eventos políticos e pessoais que moldaram seu reinado”, diz o comunicado.

O trailer da 5ª temporada foi divulgado na última quinta-feira, duas semanas e meia antes do drama real chegar à plataforma em 9 de novembro.