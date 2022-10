Spoiler de “Travessia”: Oto pede perdão e Brisa ganha nova oportunidade

Uma nova semana começa em “Travessia”, e finalmente Brisa (Lucy Alves) deixará o presídio. No capítulo desta segunda-feira (24), Oto (Romulo Estrela) também não deixará a protagonista em paz, já que se sente culpado pelo tempo que ela ficou encarcerada.

Na cena, o hacker da novela da Globo quer mostrar que está arrependido pelo erro e tenta ajudar a maranhense no Rio de Janeiro e, além de pedir perdão, ele leva a personagem até o endereço de Gil (Rafael Losso), onde ela acredita que Ari (Chay Suede) vive: “Me desculpe... pela parte que me cabe nisso tudo que você passou, está passando…”, dirá ele, que se despede.

Antes de sair do carro de Oto, Brisa escuta uma nova proposta do hacker, que lhe oferece dinheiro, mas ela nega: “Quero teu dinheiro não, oxi! Tenho meu marido pra me dar o que eu preciso…”Obrigada, visse? Mas pode ir cuidar da tua vida que eu vou cuidar da minha”, falará a moça, que sai do carro.

Em "Travessia", Ari (Chay Suede) e Oto (Romulo Estrela) ficam preocupados com Brisa (Lucy Alves) (Reprodução)

No entanto, os problemas voltam a aparecer para a protagonista de Gloria Perez. Ao chegar no endereço, ela descobre que Ari não mora mais lá e fica perdida.

Neste momento, ela recebe a ajuda de Marineide (Flávia Reis), que trabalha no prédio e vê o desespero da maranhense. A personagem leva Brisa para sua casa, onde ela conhece Joel (Nando Cunha), esposo da nova amiga, e Karina (Danielle Olímpia), a filha do casal.

Em "Travessia", Oto (Romulo Estrela) oferece dinheiro para Brisa (Lucy Alves) (Reprodução/Globo)

Depois, Brisa começa a ver sua vida mudar e começa a trabalhar no Encanto da Vila e, aos poucos, ela vai juntando dinheiro para voltar para sua cidade.

A personagem de Lucy Alves em “Travessia” também conhece Silene (Aoxi), cujo sonho é ser musa da Escola de Samba de Vila Isabel e Dona Olímpia (Betty Goffman), que adora uma fofoca e sabe da vida de todos do bairro, e a cabeleireira Cema (Dudha Moreira).

