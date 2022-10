“O Rei do Gado” volta à Globo 26 anos após sua estreia; relembre a história

Antonio Fagundes caracterizado como Bruno Mezenga, personagem de "O Rei do Gado" Antonio Fagundes caracterizado como Bruno Mezenga, personagem de "O Rei do Gado" (Divulgação/Globo)

Após 26 anos, a novela “O Rei do Gado” voltará a ser exibida na Globo. Prevista para estrear em novembro, no “Vale a Pena Ver de Novo”, a novela poderá ser um alívio no horário e tentar resgatar a audiência que “A Favorita” perdeu.

Escrita por Benedito Ruy Barbosa, o mesmo autor da versão original de “Pantanal”, a novela já foi vendida para mais de 30 países e coleciona prêmios nacionais e internacionais, conta a história do romance entre o rico dono de terras Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) e a bóia-fria Luana (Patricia Pillar). Ambos são descendentes de duas famílias rivais de imigrantes italianos, os Mezenga e os Berdinazi.

Dividida em duas fases, a trama começa em 1943, durante o período de decadência do café. Além dos protagonistas, o folhetim traz Letícia Spiller como Giovanna, que vive sob ostensiva vigilância dos pais, Marieta (Eva Wilma) e Giuseppe Berdinazi (Tarcísio Meira). Na novela, ela é apaixonada por Enrico (Leonardo Brício), filho de Nena (Vera Fischer) e Antônio Mezenga (Antonio Fagundes), inimigos ferrenhos de sua família.

Em “O Rei do Gado”, Antônio Mezenga é um homem determinado, que teve o pai morto na travessia de navio da Itália para o Brasil, no final do século 19, e conquistou sua lavoura de café com muito sacrifício e costuma vangloriar-se de sua origem e obstinação.

"O Rei do Gado": Jeremias Berdinazzi (Raul Cortez) e Rafaela (Glória Pires) "O Rei do Gado": Jeremias Berdinazzi (Raul Cortez) e Rafaela (Glória Pires) (Divulgação/Globo)

Já Giuseppe Berdinazi, pai de Giovanna, também é imigrante italiano e proprietário de uma fazenda de café. Ele é igualmente passional ao defender seus interesses e, por isso, vive em guerra declarada com o vizinho por causa de uma faixa de terra na divisa das duas fazendas.

A segunda fase da novela começa em 1996, quando o filho de Enrico e Giovanna já é um rico proprietário de terras e de milhares de cabeças de gado. Bruno Berdinazi Mezenga (Antonio Fagundes), nome que recebeu em homenagem ao tio morto na Segunda Guerra, interpretado por Marcello Antony, é conhecido por todos como o “rei do gado”.

Um dos grandes conflitos, é que ele escolheu o sobrenome Mezenga para sua assinatura, deixando de lado o Berdinazi e a história de sua família materna.

Giovanna (Letícia Spiller) e Enrico (Leonardo Brício) em "O Rei do Gado" Giovanna (Letícia Spiller) e Enrico (Leonardo Brício) em "O Rei do Gado" (Divulgação/Globo)

Na trama, ele é obstinado pelo trabalho, embora casado com Léia (Silvia Pfeifer), e pai dos jovens Marcos (Fabio Assunção) e Lia (Lavínia Vlasak), Bruno é um homem solitário, dedicado integralmente aos negócios. Léia, por sua vez, é amante do mau-caráter e interesseiro Ralf (Oscar Magrini).

O debate sobre posse de terra se amplia na trama quando uma das fazendas de Bruno Mezenga é invadida por um grupo liderado por Regino (Jackson Antunes), um sem-terra contrário à violência e à radicalização do movimento, marcando o tom conciliatório do autor em relação à questão.

“O Rei do Gado” revelou talentos, como Marcello Antony, Caco Ciocler, Emílio Orciollo Netto e Lavínia Vlasak. A novela traz ainda no elenco nomes como Stênio Garcia, Bete Mendes, Mariana Lima, Ana Rosa, Arieta Corrêa, Mara Carvalho, Chica Xavier, Neuza Borges e Guilherme Fontes, entre outros famosos.

