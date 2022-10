Manoel Soares “some” do “Encontro” e telespectadores reagem mais uma vez

Manoel Soares não deixou o elenco do “Encontro com Patrícia Poeta”, mas o seu silêncio durante o programa desta segunda-feira (24) deixou os fãs do matinal da Globo incomodados.

Durante quase todo o programa, o co-apresentador não disse uma palavra e, visivelmente, ele estava triste: “É impressão minha ou a ausência do Manoel Soares hoje está batendo recorde? Consegui assistir 10 minutos do programa e nem vi ele”, destacou uma anônima.

Manoel virou um elemento cenográfico do #Encontro. Foi promovido. — Bonita de costas (@victorhcardoso) October 24, 2022

Um segundo também compartilhou uma foto de Manoel Soares batendo palma durante uma música do Capital Inicial e escreveu na legenda: “‘Alguém me tira daqui’, Soares, Manoel”.

Mas, depois de alguns intervalos, antes do quadro “Encontro com a Bola”, Manoel começou falando sobre o aniversário de Goiânia e também sobre a festa de aniversário de Patrícia Poeta, que aconteceu no fim de semana: “Acordei até com o meu pé doendo”, disse o famoso.

Vale destacar que a falta de espaço do famoso no programa diário é um dos assuntos mais comentados pelos telespectadores do programa, desde que a dupla deixou o “É de Casa”, no lugar de “Fátima Bernardes”.

LEIA TAMBÉM: “A Fazenda 14″: Deolane afirma que bissexualidade está na moda: “Todo mundo é bi”

Além do desânimo de Manoel, os telespectadores do programa comentaram a presença de Dinho Ouro Preto e do Capital Inicial, que celebrou 40 anos de carreira no palco do matinal: “O Dinho não mudou nada. Nem parece que envelheceu”, disse uma fã.

Ela dormiu no calor dos meus braços 🎶🎶🎶 #Encontro pic.twitter.com/mni6Bt6NTr — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 24, 2022

Já um segundo falou sobre a voz do músico: “O Dinho Ouro Preto é um dos caras mais simpáticos e sorridentes do rock nacional, mas a voz dele tá cada dia pior”, afirmou ele.

Outros anônimos também destacaram as músicas que mais gostam da banda e a beleza do cantor, que participou do quadro “Encontro com a Bola” e perguntou sobre o seu time de futebol, o São Paulo: “Eu sou São Paulino e eu queria saber se tem como a gente levar aquele sexto lugar”, disse o artista.

LEIA TAMBÉM: Com infecção pulmonar, Erasmo Carlos é internado no Rio de Janeiro