Jojo Todynho revela quantos processos abriu contra gordofobia

No "Fantástico", Jojo Todynho fala sobre gordofobia e processos judiciais (Reprodução/Globo)

Jojo Todynho voltou a falar sobre gordofobia e, neste domingo (23), durante uma entrevista para o “Fantástico”, a famosa contou que precisou lidar com uma situação muito fora do comum.

Segundo ela, uma anônima, que sempre fez ataques em suas fotos, lhe pediu dinheiro para pagar a dívida com um agiota. No programa da Globo, a cantora relatou que a mulher fez um comentário gordofóbico em uma das suas fotos de biquíni.

“Teve uma menina que comentou: ‘Para de querer lacrar, obesidade não é bonito’. Foi em uma foto minha de biquíni. Eu uso biquíni do pequenininho ao grandão, eu não tenho problema quanto a isso”, disse ela, que decidiu expor a anônima, alegando que ela tinha mandando mensagem privada pedindo dinheiro para quitar uma dívida.

“Aí eu fui e botei assim para ela: ‘Ah, mas me mandar mensagem pedindo dinheiro para pagar agiota é bonito, né?”, lembrou Jojo, que há tempos lida com fortes comentários em suas postagens no Instagram.

Ao “Fantástico”, a cantora disse também que começou a processar as pessoas por gordofobia: “O Ministério Público deve olhar meu nome lá e falar: ‘Vai comprar um apartamento para morar dentro do fórum’. Processo de gordofobia eu acho que já foram cinco”, contou ela, que está processando o humorista Nego Di e pede R$ 40 mil de indenização por danos morais.

A Jojo expondo que a gordofóbica já pediu dinheiro pra pagar agiota via direct. 🗣️🗣️🗣️#Fantástico pic.twitter.com/9Cx8knpMb2 — QueDifícilSerEu 🐆 (@QueDificilSerEu) October 24, 2022

Jojo Todynho desabafa sobre violência

Após perder um grande amigo, Jojo Todynho soltou o verbo e desabafou sobre a violência no Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, a famosa também falou sobre a falta que ele fará em sua vida.

Muito abalada, a cantora disse que o empresário Gilberto, um amigo muito próximo, foi vítima de uma tentativa de assalto em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, e acabou morrendo ao reagir: “Não consigo acreditar que fizeram essa covardia com você. Não faz isso comigo”, disse a famosa, que estava muito emocionada.

Jojo, muito emocionada, ao lado de uma imagem da vítima fatal. Nos últimos tempos, a artista não vem passando pelos seus melhores dias.

