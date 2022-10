Com infecção pulmonar, Erasmo Carlos é internado no Rio de Janeiro

Uma infecção pulmonar levou o cantor Erasmo Carlos, de 81 anos, para o hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo a coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o estado de saúde do músico é delicado.

A coluna ainda afirma que Erasmo precisou cancelar dois shows que realizaria no início de novembro em Orlando e Miami, nos Estados Unidos. O anúncio também foi feito pelas redes sociais do artista.

Em 2021, o famoso também foi ao hospital por causa da covid-19. Na época, ele ficou mais de uma semana internado para ser acompanhado pela equipe médica. O cantor também avisou aos fãs: “Gostaríamos de informar que o Erasmo precisou ser hospitalizado para continuar tratando a infecção por covid. Ele está em observação e tendo todos os cuidados que precisa para vencer a doença”, informava uma postagem.

Na ocasião, ele lamentou ter contraído a doença mesmo respeitando os protocolos e estando vacinado com as duas doses. “Oi, gente. Mesmo mantendo todos os cuidados, inclusive vacinado duas vezes, eu testei positivo para covid-19″, disse o veterano.

Depois do susto, Erasmo Carlos falou sobre a doença na TV: “Eu perdi a voz, o fôlego e o equilíbrio. Então, precisou do trabalho de fonoaudiólogo, fisioterapeuta, acupuntura. Tudo isso eu fiz durante uns dois, três meses, para ir me aprimorando de novo. Fui reaprendendo um monte de coisas que eu tinha esquecido”, ressaltou o famoso, durante uma entrevista ao “Domingo Espetacular”, da Record TV.

Diagnóstico de infecção pulmonar

A infecção pulmonar acontece quando algum fungo, vírus ou bactéria se multiplica nos pulmões e causa uma inflamação. Entre os sintomas mais comuns estão: febre, tosse, catarro e dificuldade para respirar.

Dependendo do local afetado no pulmão e dos sintomas apresentados, a infecção pulmonar pode ser dividida em vários tipos, sendo que as mais comuns são a pneumonia, a bronquite e a bronquiolite.

