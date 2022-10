Cantor Saulo Poncio é acusado de agressão: “Fiquei assustada”, disse a vítima

O cantor Saulo Poncio, que tem uma música na trilha sonora da novela “O Sétimo Guardião” (Globo), foi acusado e agressão durante um show, pela influenciadora digital Brenda Monique. Segundo ela, o músico deu uma ombrada nela, que estava no celular.

“Eu estava com o telefone na mão e com a cabeça baixa e ele veio na minha direção e me deu uma ombrada com muita força. Meu celular até voou e eu tive que segurar. Eu fiquei muito assustada”, disse a jovem.

A influencer também contou que esta não foi a primeira vez que viu o artista nervoso: “A primeira vez foi com a Letícia [amiga em comum], quando ele chamou uma mulher para agredir verbalmente e fisicamente na saída da igreja”.

Após agressão, Brenda Monique vai para a Delegacia da Mulher (Reprodução/Instagram)

Um amigo de Brenda, Isaac Lins, também presenciou a cena e desabafou sobre a agressão física: “Foi muito forte! Ele [Saulo] passou e virou falando algumas coisas que eu não ouvi, mas ela ficou super desestabilizada”, disse ele, que alegou que o músico também estava acompanhado de seguranças e alguns amigos.

Depois disso, Brenda Monique prestou depoimento na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) e solicitou uma medida protetiva contra o cantor. A influenciadora digital pede que o artista fique pelo menos 100 metros de distância dela e de sua família.

Influencer Brenda Monique faz boletim de ocorrência contra Saulo Poncio (Reprodução/Instagram)

Pelas redes sociais, Brenda mostrou aos seus seguidores que estava na delegacia e também que tinha feito o boletim de ocorrência: “Saí chorando do show e fui direto para a delegacia. Estou com amigos e estou bem. Quando estiver melhor, apareço. Apenas medo”, escreveu a influencer, que agradeceu o apoio dos anônimos.

Com o B.O, a Polícia Civil do Rio de Janeiro instaurou um inquérito para apoiar e esclarecer a ocorrência, e solicitou medidas protetivas para a vítima. Os envolvidos no caso também prestarão depoimento. Já o cantor Saulo Poncio segue sem se pronunciar nas redes sociais.

