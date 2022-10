Após 1 ano do lançamento, Regina Duarte critica filme de Cinderela com “fada madrinha gay”

Demorou um ano, mas finalmente a atriz Regina Duarte deu sua opinião sobre o filme “Cinderela”, lançado pelo Amazon Prime Video com Camila Cabello como protagonista.

O longa foi lançado em setembro do ano passado e apresenta versões “desconstruídas” dos personagens do clássico conto de fadas. Cinderela, geralmente retratada como uma menina loira, ganha traços latinos na pele da cantora de origem cubana.

Já a fada madrinha ganha uma nova versão pelo ator Billy Porter e se chama Fab G. Contudo, além de ser uma versão masculina do personagem, ele aparece no filme usando vestido, salto alto e batom.

Todas essas mudanças não agradaram nem um pouco a “namoradinha do Brasil”. Ela utilizou suas redes sociais para compartilhar um vídeo do também ator Carlos Vereza, em que critica a escolha do Amazon Prime Video.

“Socorro, pais e mães. Tios e tias, avós, parentes em geral, amigos de verdade da infância brasileira: ‘Cinderela’ da Disney ameaça valores de nossas crianças!”, escreveu Regina na legenda da postagem.

Apesar de fazer referência à Disney, o filme em questão não tem nenhuma relação com a empresa, já que essa é uma produção original do Amazon Prime Video inspirada no conto de Hans Christian Andersen.

Em defesa do conservadorismo

Não é de hoje que a atriz se mete em polêmicas para defender o que chama de valores conservadores. No ano passado, por exemplo, ela gerou polêmica ao compartilhar um vídeo no Instagram em que questiona o Dia da Consciência Negra.

“Quando teremos o Dia da Consciência Branca , Amarela, Parda…? Quanto tempo vamos ainda nos vitimizar ao peso de anos, de séculos de dor por culpas antepassadas?”, questionou Regina, em suas redes sociais.

O posicionamento da artista pegou bastante mal, com isso, ela foi detonada pelos internautas - entenda o caso aqui.

