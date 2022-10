“A Fazenda 14”: Deolane afirma que bissexualidade está na moda: “Todo mundo é bi”

Depois de três peões deixarem “A Fazenda 14″, Deolane Bezerra voltou a chamar a atenção dentro do reality show da Record TV. Durante uma conversa, ela resolveu falar sobre a beleza de Vini Büttel e também sobre sexualidade.

Junto com Pétala Barreiros e Bia Miranda, a advogada opinou sobre orientação sexual, mas principalmente sobre bissexualidade: “Eu achava que ele era bi porque a moda agora é bi. Todo mundo é bi, bi, bi”, disse a influencer, debochando.

O susto do Vini quando a Deolane perguntou se ele já ficou com o Alex KKKKKK #AFazenda pic.twitter.com/Wf0j6P69yn — Central Reality (@centralreality) October 17, 2022

Em seguida, ela tentou explicar um desentendimento com o ex-De Férias com o Ex: “É por isso que eu perguntei: ‘você já ficou com o Alex?’ O Alex tem um amor por ele incontrolável”, falou a peoa.

Ao responder a pergunta, Vini ficou tranquilo e disse que não era gay, mas ela afirmou para o modelo que pensava que ele era bissexual, mas depois explicou que se confundiu: “A ex dele é bissexual. É muito moderno o mundo hoje em dia”, afirmou a advogada.

Expulsos de “A Fazenda” criticam reality show

Fora do programa, Shayan Haghbin e Tiago Ramos resolveram falar rapidamente sobre a expulsão do reality show, que aconteceu na madrugada de sexta-feira (21), por causa das agressões físicas entre eles.

Depois da roça, Tiago e Shay brigam na sede de "A Fazenda 14" (Reprodução/Record TV)

Durante uma live, onde eles foram entrevistados separadamente, o iraniano disse que Tiago partiu para cima dele com uma garrafa e que usou o braço para se proteger. Além disso, ele disse que o modelo cuspiu: “O grupo dele já passou do limite. Pegue um momento em que o meu grupo desrespeitou o deles, a família e a índole das pessoas”, desafiou Shay.

Já Tiago admitiu que precisa cuidar da saúde mental, mas afirmou que a expulsão foi injusta: " Eu devo pedir desculpas a ele e à família, eu estou muito errado. Quando estive em outro país tive que aprender outro idioma. Estou muito triste pela minha agressão, eu estava com uma garrafa e bati na minha cabeça, fui para cima dele”.

