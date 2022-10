Jojo Todynho e Lucas Souza vão ao mesmo evento, mas não aparecem juntos

Mostrando que a crise no casamento passou, o oficial do exército Lucas Souza e a cantora Jojo Todynho foram juntos ao “Prêmio Multishow”, que aconteceu nesta terça-feira (18) e contou com muitas celebridades do canal fechado da Globo.

Segundo a coluna de Leo Dias, no Metropoles, o casal, que teve uma separação relâmpago, caminhou pelo tapete vermelho da premiação do canal, onde Jojo apresenta o talk show “Jojo Nove e Meia”. Mas, nas redes sociais, os dois optaram em fazer postagens diferentes e não apareceram juntos.

Quem acompanhou os stories da cantora, viu que Jojo estava com um look marrom, que contava com chapéu e um casaco, e com cabelos longos. A famosa também escolheu uma bolsa em formato de coração e uma bota de cano longo.

Durante uma sessão de fotos no camarim, um amigo brincou que a cantora nem parecia a Jojo que aparece “descabelada nos stories da rede sociail”, fazendo Jojo cair na risada.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho pediu e a direção de “A Fazenda 14″ atendeu; entenda o motivo

Jojo Todynho também fez uma postagem fixa no Instagram, onde aparece posando para as fotos e, ao fundo, se ouve a música de abertura da novela “Chocolate com Pimenta”, de Walcyr Carrasco, que ganhou uma edição especial nas tardes da Globo, após o “Jornal Hoje”. No prêmio, Jojo Todynho posou ao lado de outros famosos, como Ary Fontoura, que faz parte do elenco da novela.

Lucas Souza também mostrou o seu look para o “Prêmio Multishow 2022″. O militar e influenciador digital apostou em uma camiseta regata, jaqueta e tênis da cor branca e uma calça preta. Nos stories, o marido de Jojo Todynho exibiu os bastidores e também alguns shows.

A edição deste ano foi apresentada por Gloria Groove, Linn da Quebrada e Marcos Mion, que foram ao Rio de Janeiro para premiar os vencedores das categorias. Já Didi Wagner e Kenya Sade ficaram nos bastidores.

LEIA TAMBÉM: “A Fazenda 14″: Sem Tiago e Shay, novos peões podem entrar; confira os cotados