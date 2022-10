Como Lady Di se pareceria se estivesse viva?

Um fotógrafo criou uma série de imagens geradas por Inteligência Artificial mostrando como seriam algumas celebridades mortas se tivessem vivido até a velhice – incluindo Freddie Mercury, Heath Ledger e Michael Jackson.

Usando tecnologia baseada em inteligência artificial, Yesiltas chamou a coleção de “As If Nothing Happened”. Ele é um membro da comunidade do site viral Bored Panda e usou a plataforma para promover sua coleção, dizendo que por trás da raiz do projeto está a pergunta “como as pessoas ficariam com realismo fotográfico se algum grande evento não tivesse acontecido com elas”.

As imagens impressionantes, mas trágicas, criadas com a inteligência artificial mostram como as coisas poderiam ter sido diferentes se esses ícones culturais não tivessem morrido antes do tempo.

Alper Yesiltas, o artista por trás do projeto, disse que usa “vários programas de software” para fazer as imagens parecerem reais e fotorrealistas. Ele disse ao Bored Panda: “Com o desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial, estou empolgado há um tempo, pensando que ‘qualquer coisa imaginável pode ser mostrada na realidade’”.

“Quando comecei a mexer com tecnologia, vi o que podia fazer e pensei no que me faria mais feliz. Queria ver algumas das pessoas que sentia falta de novo na minha frente e foi assim que surgiu esse projeto”, continua.

No entanto, a última imagem de Alper (uma representação da princesa Diana na velhice) causou algum transtorno entre os fãs da realeza.

Um fã deixou um comentário na foto do Instagram: “Isso é um insulto à memória de Diana. Ela teria 61 anos. Ela era uma mulher significativamente bonita e teria cuidado de si mesma. Você a vê como se ela estivesse sentada ao sol fumando cigarros em um estacionamento de trailers do Mississippi nos últimos 25 anos.”

Outro escreveu: “Não a faça do jeito que ela é! Que seja a mesma que ficou em nossa memória e na eternidade! Embora ela seja definitivamente mais bonita que Camilla mesmo aqui!”.

No entanto, outros ficaram impressionados com a obra de arte, que parece uma foto real de uma Diana envelhecida. Houveram muitos compartilhamentos nas redes sociais o projeto foi visto mais de 400.000 vezes no Bored Panda.