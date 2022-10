“Chocolate com Pimenta”: Banho de tinta foi inspirado na cena de um filme

Exibida nas tardes da Globo, após o “Jornal Hoje”, a novela “Chocolate com Pimenta” é um dos grandes trunfos da emissora e de Walcyr Carrasco, autor da produção, que foi exibida em 2003 e elevou a audiência na faixa das 18 horas.

Entre muitas cenas engraçadas e dramáticas, a de Ana Francisca (Mariana Ximenes) levando tinta na cabeça é uma das mais marcantes e que demorou menos tempo para ser produzida, já que foi feita apenas uma vez.

Como a gravação iria sujar todo o estúdio da Globo, a ideia foi fazer apenas uma tentativa, deixando a protagonista da novela bastante aflita, afinal, a hipótese de errar não poderia nem passar pela cabeça.

Outra curiosidade é que a cena foi inspirada no filme “Carrie – A Estranha”, de 1976, dirigido por Kimberly Peirce, que é uma adaptação do livro homônimo escrito por Stephen King. No longa-metragem a cena não é feita com tinta verde, mas a protagonista, interpretada por Sissy Spacek, leva um banho de sangue de um animal morto após ser eleita rainha do baile de formatura.

Para quem não lembra, na cena, que acontece na primeira fase de “Chocolate com Pimenta”, Ana Francisca e muitos alunos da escola de Ventura estão no baile de formatura e ela acaba levando um banho de tinta verde e vira piada na frente de todos. O plano de ridicularizar a protagonista foi criado por Barbara (Lilia Cabral) e Olga (Priscila Fantin), que querem separá-la de Danilo (Murilo Benício).

Mas, Aninha deixa a escola achando que foi Danilo, com quem acaba se relacionando antes, planejou tudo para ridicularizá-la diante da cidade. Sem saber de nada, eles acabam brigando e ela deixa Ventura grávida e casada com Ludovico (Ary Fontoura).

O elenco de “Chocolate com Pimenta” conta com Mariana Ximenes, Murilo Benício, Elizabeth Savalla, Priscila Fantin, Drica Moraes, Marcello Novaes, Caco Ciocler, Tarcísio Filho, Fúlvio Stefanini, Lília Cabral, Laura Cardoso, Osmar Prado, Denise Del Vecchio, Rodrigo Faro, Samara Felippo, Nívea Stelmann e Ângelo Paes Leme, entre outros famosos.

