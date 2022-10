Personagem de “Travessia” é comparada com Irma de “Pantanal”; entenda

Em “Travessia”, Guida, personagem de Alessandra Negrini, casou com Moretti (Rodrigo Lombardi), que foi namorado de Leonor (Vanessa Giácomo), sua irmã, que revoltada decidiu queimar o vestido de noiva e ainda planejar uma vingança.

No entanto, os telespectadores lembraram do remake de “Pantanal”, onde Irma (Camila Morgado) também era apaixonada por José Leôncio (Marcos Palmeira) e tentou “roubar” o rei do gado de Madeleine (Karine Teles), que se casou com o personagem e engravidou de Jove (Jesuíta Barbosa).

Em "Travessia", Leonor (Vanessa Giácomo) já tacou fogo em vestido de noiva e abandonou o filho com a irmã (Reprodução/Globo)

Mas, vale destacar que em “Pantanal”, Irma e José Leôncio nunca namoraram. Os personagens da última novela das nove tiveram um pequeno affair durante uma viagem da irmã de Madeleine para a fazenda do milionário, que acaba se casando com Filó (Dira Paes). Já a carioca se casa com José Lucas (Irandhir Santos), filho mais velho do personagem de Marcos Palmeira.

Confira as reações da web

Irma andou pra que Guida pudesse chegar #Travessia pic.twitter.com/9jHw8Lw8oR — thay (@Martinisths) October 12, 2022

antes era a irma e agora tem a guida. talaricas lindas do horário das 21h #Travessia — advogada laís monteiro (@tufaocolen) October 12, 2022

sim eu shippo o moretti e guida idai que ela foi talarica com a irmã, deu mole é vapo, com um moretti na minha vida eu tbm seria — roh (@prongspoety) October 13, 2022

Leonor e Guida é a Madeleine e Irma de Travessia. Diferente de Irma, Guida conseguiu o que queria:o cunhado. #Travessia — Sorlei Sales (@SalesSorlei) October 12, 2022

A crueldade da Guida com a própria irmã é algo que me espanta... enfim uma vilã digna do horário nobre#Travessia pic.twitter.com/6cAaJMydBx — novelei 🛣️ (@Noveleii) October 12, 2022

a guida é tipo a irma só que o cara realmente quis ela — eli. (@lovmorgado) October 12, 2022

Entenda a história do triângulo amoroso de “Travessia”

Moretti e Guida casaram no início da novela de Gloria Perez, mas antes da cerimônia, Leonor vive um mar de ressentimentos e mágoas que nunca haviam sido verbalizadas e sua relação com a irmã, que parecia ser sólida e de cumplicidade, fica muito fragilizada.

O choque foi tão grande que Leonor colocou fogo no vestido de noivo de Guida e, sem conseguir suportar a decepção, decidiu voltar para o Brasil. Sem conseguir comprar a passagem em voo comercial, ela implora pela ajuda de Stenio (Alexandre Nero), que informou que viagem que ele faria seria na companhia de um cliente em um avião particular e que antes de voltar ao Rio de Janeiro passaria pela Espanha.

Em "Travessia", Leonor pode voltar a morar em Portugal (Reprodução/Globo)

“A Guida nunca suportou o Moretti. Ela sempre achou ele um cafajeste e passou a vida detonando o cara e depois se casa com ele? Para você ver como é contraditória! E o Moretti sabe o que ela pensa dele. Sabe! Sempre soube. Tanto que não conseguiu nem me encarar quando a gente chegou!”, desabafou Leonor.

Ao deixar Portugal, Leonor deixou o filho Rudá (Guilherme Cabral) com Guida e Moretti e o relacionamento entre mãe e filho ficou ainda mais distante.

