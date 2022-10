‘A Casa do Dragão’: final da temporada chegou mais cedo - e não nos termos da HBO

Dois dias antes do episódio final da primeira temporada ir ao ar na HBO e HBO Max, o décimo episódio vazou na internet, inclusive no Twitter, onde os usuários circularam imagens e vídeos. Um porta-voz da HBO disse ao The Time que o vazamento “parece ter se originado de um parceiro de distribuição” na Europa, Oriente Médio ou África.

“Estamos desapontados que essa ação ilegal tenha interrompido a experiência de visualização dos fãs leais do programa, que poderão ver uma versão original do episódio quando estrear no domingo na HBO e HBO Max, onde será transmitido exclusivamente em 4K. “, diz o comunicado.

A HBO está ciente da situação e agindo rapidamente para remover toda e qualquer cópia. Os vazamentos se estendem ao TikTok, onde clipes de alguns dos grandes momentos do episódio final foram enviados por várias contas.

“A HBO está monitorando agressivamente e retirando essas cópias da internet”, dizia ainda o porta-voz em comunicado.

Embora o vazamento certamente tenha surpreendido os fãs de “House of the Dragon” na sexta-feira, não é nada novo para a HBO.

No passado, a temporada final de “Game of Thrones” também foi vítima de vazamentos. Antes da série vencedora do Emmy concluir suas oito temporadas em maio de 2019, vários fãs já sabiam como a série terminaria. Spoilers para o final da série supostamente surgiram no Reddit - em um post que excluído desde então.

O final da temporada de “House of the Dragon” vai ao ar na HBO e HBO Max no domingo às 21h.