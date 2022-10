‘Travessia’: Após suposto affair, Jade Picon atua em cena com Xamã na novela

Foi rápido, mas quem pegou a referência, pegou: Jade Picon e o cantor Xamã, apontado como um romance recente da atriz, fizeram uma breve parceria na novela “Travessia”.

A participação do artista aconteceu no capítulo desta quinta-feira (20), quando Chiara (Picon) vai a um show de rap com sua amiga. Ao chegar lá, quem está tocando é o cantor, que interpreta a si mesmo.

“É bom ter espaço para o rap na dramaturgia. Os personagens se interessam por este estilo que está em ascensão. Isso é maneiro pra caramba”, disse Xamã, em entrevista ao jornal O Globo.

Apesar de nenhum dos dois terem confirmado o envolvimento romântico, muita gente aponta que existiu um romance entre Jade e o rapper.

“Eu sou amigo do Leo (Picon, irmão dela). Conheci a Jade na época em que tocava no Galleria (bar de Leo Picon em São Paulo). Pelo fato de eu já conhecer a Jade, a gente só transformou essa parada na ideia do que a diretora (da novela) queria”, contou o cantor.

‘Travessia’: Atuação de Jade Picon é comparada com Tati Quebra Barraco

Tati Quebra Barraco e Jade Picon (Foto: (1) Paulo Belote/Globo/Divulgação | (2) João Miguel Júnior/Globo/Divulgação)

Apesar de não ter sido o foco do último capítulo de “Travessia”, Jade Picon não deixou de ser lembrada pelos internautas na última terça-feira (18).

“A Tati Quebra Barraco calada entregando mais atuação que algumas aí”, comentou uma internauta pelo Twitter. Diversas críticas repetiram a comparação entre a influenciadora e a cantora carioca.A fala faz referência a personagem que a funkeira fez, como convidada, no capítulo de terça. Tati contracena com Lucy Alves, dando conselhos à protagonista dentro da prisão. Sua personagem deve aparecer por mais alguns dias, atuando como uma espécie de conselheira para Brisa.

“Campanha Tati Quebra Barraco no papel de Chiara”, levantou um usuário, em crítica a presença da ex-BBB na novela de Gloria Perez - entenda aqui.