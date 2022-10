“Todas as Flores” na TV aberta: Globo define o futuro da novela inédita

Em "Todas as Flores", Regina Casé vive Zoé e Mariana Nunes interpreta Judite (Divulgação/Globo)

“Todas as Flores”, novela escrita por João Emanuel Carneiro, será exibida na Globo. Depois de tirar a trama da faixa das 21 horas, a direção do canal decidiu levar uma edição especial para o “Tela Quente” da próxima segunda-feira (24).

Como já fez com outras produções do catálogo Globoplay, a ideia é cativar o telespectador da TV aberta e levá-lo para o streaming, onde a trama é exibida. Para quem está curioso, “Todas as Flores” será exibida logo após “Travessia”, novela de Gloria Perez, fazendo uma dobradinha.

Além disso, a produção de João Emanuel Carneiro terá o mesmo destino que “Verdades Secretas 2″, de Walcyr Carrasco, que fez sucesso no streaming e atualmente é exibida na Globo, na faixa das 23 horas. A estreia estaria prevista para 2023, com uma reedição editada.

"Todas as Flores": Maíra (Sophie Charlote), Judite (Mariana Nunes), Zoé (Regina Casé) e Vanessa (Leticia Colin) (Estevam Avellar/Globo)

É importante lembrar que antes de toda essa movimentação, a novela iria substituir o remake de “Pantanal”, mas a direção de dramaturgia optou em colocar a história de Gloria Perez. Outro momento complicado foi a mudança de nome, já que “Todas as Flores” era chamada de “Olho por Olho”.

Com cerca de 85 capítulos, “Todas as Flores” será dividida em duas partes, sendo a primeira disponibilizada entre até dezembro deste ano. Já a segunda deve ir ao ar entre abril e junho de 2023.

Em "Todas as Flores", Regina Casé vive Zoé, sua primeira vilã (Estevam Avellar/Globo)

A direção trocou os papéis de Letícia Colin e Sophie Charlotte, que dão vida às filhas da personagem Zoé, interpretada por Regina Casé. Agora, Maíra, uma chef de cozinha com deficiência visual, fica a cargo de Charlotte, enquanto Colin será Vanessa, a irmã da personagem.

Quem também foi chamado para a novela “Todas as Flores” foi Caio Castro, que interpreta Pablo, um balconista que é filho de Judite, personagem de Eliane Giardini.

