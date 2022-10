Spoiler de “Travessia”: Ari sofre acidente e Oto engana Moretti; confira tudo

Em "Travessia", Ari (Chay Suede) e Oto (Romulo Estrela) ficam preocupados com Brisa (Lucy Alves) (Reprodução)

De volta ao Rio de Janeiro e preocupado com o sumiço de Brisa (Lucy Alves), Ari, personagem vivido por Chay Suede em “Travessia”, vai sofrer um acidente de moto no capítulo desta sexta-feira (21).

Tudo acontece quando o arquiteto decide fazer um bico como entregador de pizza para poder pagar as contas, já que a noiva desapareceu e parou de enviar o dinheiro que ele usava para bancar o apartamento e a vida na capital fluminense.

Mesmo não conhecendo as ruas do Rio de Janeiro, o noivo da protagonista de “Travessia” consegue uma moto e começa a trabalhar no emprego temporário, mas durante uma viagem, Ari se atrapalha e é acertado por um carro.

Depois, a cena mostra o maranhense todo machucado na frente do apartamento do professor Dante (Marcos Caruso), que deixa ele entrar e pergunta o que aconteceu: “Você está bem?”, dirá o amigo.

Em "Travessia", Ari (Chay Suede) sofre acidente de moto (Divulgação/Globo)

“Me ferrei! Quebrado, mas vivo. Me atrapalhei na entrada de uma rua...Entendi errado o que o aplicativo indicou e acabei batendo, perdendo a moto e a pizza!”, desabafa Ari.

Enquanto isso, Brisa continua presa e Oto (Romulo Estrela) segue se sentindo culpado, já que ele conseguiu da prisão com a ajuda de Stenio (Alexandre Nero). No capítulo desta sexta-feira (21), o hacker vai armar para o próprio patrão para descobrir o paradeiro da moça.

Na cena, Oto vai pegará o telefone de Moretti (Rodrigo Lombardi) escondido e deixará o empresário revoltado: “Cadê meu celular?”, pergunta o personagem a Inácia (Noemia Costa), que segue procurando o aparelho.

"Travessia: Fora da prisão, Oto (Romulo Estrela) rouba celular de Moretti (Rodrigo Lombardi) (Divulgação/Globo)

Para sair do local, o hacker de “Travessia” inventa uma desculpa: “Vou passar em casa pra arranjar umas coisas, à noite pego isso com você”. Mas, ao sair de lá, ele começa a vasculhar o celular de Moretti: “Tem que estar aqui! Esse inquérito tem que estar aqui...”, dirá ele. Por fim, Oto descobre que Brisa está presa em Bangu.

