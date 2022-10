Simpatia e classe: Marina Ruy Barbosa atende fãs em aeroporto e acena para paparazzo

Marina Ruy Baborsa recebeu cliques ao ser vista no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (20). Na noite anterior, a atriz estava a trabalho em São Paulo, para lançamento de sua nova coleção em parceria com uma joalheria.

A atriz atendeu a fãs, além de ter acenado para o paparazzo que registrou o momento. Isso aconteceu momento antes de a ruiva deixar a área de desembarque.

Simpatia e classe: Marina Ruy Barbosa atende fã em aeroporto e acena para paparazzo (Reprodução/Agnews)

Simpatia e classe: Marina Ruy Barbosa atende fã em aeroporto e acena para paparazzo (Reprodução/Agnews)

Não é novidade para o que acompanham Marina, a vasta disposição de looks de luxo e glamurosos utilizados pela artista em cliques. A atriz usava um vestido estampado com babados, além de uma jaqueta de couro, bolsa transversal com tachas e óculos com armação em animal print e uma bota preta de cano alto.

Veja notícias sobre famosos:

· Ensaio de luxo: Jade Picon publica fotos com look de grife avaliado em R$ 10 mil

· Casulo flutuante: Conheça a hospedagem sustentável luxuosa de R$ 235 mil

· Peculiar demais para ser de luxo? Gkay surge com bolsa bicolor em formato de galo

· Puro Luxo: Tudo sobre colar de R$ 1 milhão utilizado por Bruna Marquezine em première de ‘Adão Negro’

Outfit de luxo durante lançamento em parceria com joalheria em São Paulo

Com peças de grife e luxo em seu guarda-roupa, Marina Ruy Barbosa resolveu imprimir seu nome ao lado de uma famosa marca de joias em lançamento. Em parceria, a atriz lançou uma coleção na noite desta quarta-feira (19), no hotel Rosewood, em São Paulo.

Marina escolheu um conjunto de corset brilhante, acompanhado de uma saia azul com fenda com abertura do look.

Mesmo tendo sido rosto de diversas campanhas publicitárias no Brasil, além de uma foto em outdoor da Times Square, em Nova York, EUA, Marina contou que não se vê como uma profissional do segmento da moda.

“Não me considero modelo. Fotografar é algo divertido e acaba sendo um personagem, mas fico até com vergonha de me colocar nesse lugar, porque existem tantas modelos realmente, que essa é a profissão… mas fico muito feliz de ter essas oportunidades, me divertir e descobrir personagens, e ter minha foto na Times Square é emocionante”, disse ela em entrevista à Quem.