Meghan Markle e o príncipe Harry correm o risco de perderem os títulos da realeza

Como já sabemos, Meghan Markle e o príncipe Harry têm dois grandes projetos futuros em andamento: o livro de memórias do príncipe Harry, previstas para serem lançadas em 2023, e uma série documental da Netflix que pode ou não ser adiada para o próximo ano devido à controvérsia em torno da 5ª temporada de The Crown.

E, embora o casal não tenha indicado que qualquer projeto lançará uma luz negativa sobre a realeza, a família de Harry está preocupada, segundo o Cosmopolitan. Chegando ao ponto em que o rei Charles supostamente não concederá a Archie e Lilibet seus títulos de príncipe e princesa até que os projetos dos Sussex sejam lançados.

Mas, de acordo com a especialista em realeza e autora Katie Nicholl, o novo monarca poderia dar um passo adiante e tirar Meghan e Harry de seus títulos, caso eles “mancharem” a imagem da realeza. Segundo o veículo The Express, que divulgou entrevista de Nicholl ao GB News, ela disse que “a questão dos títulos está em discussão”.

Especificamente, Archie e Lilibet não serão nomeados como príncipe e princesa caso os Sussex forem “vistos manchando a instituição” e “pode haver um ponto de interrogação sobre o futuro dos títulos de Harry e Meghan potencialmente se deliberadamente acabarem manchando a reputação da monarquia”.

Nicholl também observou que “poderíamos estar preparados para ver o lado implacável do rei”. Ela continuou, dizendo: “Charles não vai ficar para trás e deixar sua família ou a instituição ou a reputação da Coroa - que é tudo para ele - ser manchada. Certamente não por dois membros da família”.

Uma fonte disse anteriormente à Vanity Fair que Charles está esperando para ver o que acontece com as memórias e documentários antes de lidar com os títulos, explicando: “Depende muito do que acontecer nos próximos meses, principalmente com o livro de Harry e seu programa de TV”.