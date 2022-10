A casa milionária da ‘Girl From Rio’ foi lançada no mercado. De acordo com o portal Extra, Anitta colocou sua mansão na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, à venda. O lar da artista já foi explorado na mídia diversas vezes por conta dos espaços e hóspedes convidados.

Além de popularizado, Anitta já gravou clipes e deu festas memoráveis na mansão. A cantora Camilla Cabello também já se hospedou na casa de Anitta, além da vencedora do BBB 21, Juliete Freire.

O terreno tem 620 m² de área construída, com a assinatura de Amanda e Paula Ambrósio no projeto de decoração. A mansão está sendo avaliada entre R$ 10 milhões e R$ 12 milhões.

A residência da artista mescla diversos estilos decorativos. Outro espaço famoso da casa de Anitta é o quarto do sexo, lugar onde a ex-BBB Juliette ficou hospedada após sair do reality show.

Ambientes da mansão

A residência comporta quatro suítes, sala de jantar, sala de estar, sauna, closet, jardim, além do “quarto do sexo”, espaço com vários brinquedos eróticos já popularizado.

Já no condomínio luxuoso, onde a mansão se encontra, o vasto espaço é equipado com salão de festas, quadras poliesportivas, campo de futebol, academia de ginástica, quadra de tênis, sala de pilates, além de um octógono de MMA.

Na parte externa da mansão, onde Anitta já deu diversas festas, tem piscina aquecida, churrasqueira, spa particular e um enorme jardim onde seus cães costumam transitar.

Na casa, há uma parede de quase sete metros que estampa imagens de Marilyn Monroe, Rolling Stones, Frida Kahlo, Madonna e da própria Anitta.

Confira as fotos:

Mansão milionária: Anitta coloca casa de luxo de R$ 12 milhões à venda no Rio; confira os espaços (Reprodução)

Mansão milionária: Anitta coloca casa de luxo de R$ 12 milhões à venda no Rio; confira os espaços (Reprodução)

Mansão milionária: Anitta coloca casa de luxo de R$ 12 milhões à venda no Rio; confira os espaços (Reprodução)