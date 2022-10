Look faz Ana Maria Braga ser comparada com doutor Spock; confira

Ana Maria Braga não gosta de perder uma boa piada e durante o “Mais Você”, desta sexta-feira (21), a famosa resolveu brincar com um figurino usado durante a semana, que foi comparado ao doutor Spock, da série “Star Trek”.

Logo na abertura do matinal, depois do pensamento do dia, Ana deu risada e disse: “Ele disse que eu poderia estar no departamento de ciências, junto com o doutor Spock, por causa do figurino que eu usei essa semana”, comentou ela, que nesta semana, usou uma camiseta preta por baixo de um moletom azul.

Enquanto Ana falava, imagens dela e do personagem, que foi interpretado originalmente por Leonard Nimoy, eram exibidas para os telespectadores do programa da Globo: “Olha aí, o doutor Spock usando azul e fazendo a célebre saudação vulcana. Vida longa e próspera para todo mundo da comunidade”, emendou a apresentadora, que também fez o gesto.

Louro Mané, mascote do “Mais Você”, também aproveitou a deixa e falou sobre o assunto: “Você já está pronta para trabalhar com ele”, brincou ele, dando risada.

Ana Maria arrumou algum problema na Globo?

Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do “A Tarde É Sua”, a apresentadora do “Mais Você” estaria enfrentando problemas na emissora carioca. O jornalista da RedeTV! teria afirmado que a veterana não estaria gostando as pesquisas feitas pela Globo e decidiu agir.

“Ela não confia 100% nessa pesquisa. Ela acha mais uma vez que estão querendo tirar ela das manhãs da Globo”, disse Lo-Bianco, durante o programa de Sônia Abrão.

Se você não matar um leão por dia, amanhã serão dois. — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) October 19, 2022

A fala teria relação com uma pesquisa que apontou que 65% dos telespectadores afirmavam que o “Mais Você” já não dá mais na grade da emissora e 85% achavam que a atração deveria mudar para a faixa vespertina.

Com tal resultado, Ana Maria teria feito uma nova investigação para saber a opinião do público sobre seu programa matinal e, por isso, a Globo teria mandando um comunicado: “Comunicado geral: todos os funcionários, inclusive, apresentadores, não têm autonomia para executar funções externas sobre produtos da emissora”.

