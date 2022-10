Jojo Todynho pediu e a direção de “A Fazenda 14” atendeu; entenda o motivo

Campeã de "A Fazenda", Jojo Todynho pede ajuda do Bispo na nova temporada do reality show (Reprodução/@jojotodynho)

O clima entre Tiago Ramos e Shay esquentou depois da eliminação de Thomaz Costa de “A Fazenda 14″ e Jojo Todynho, campeã da 12ª temporada do reality show, decidiu se pronunciar.

Assustada, a famosa fez um apelo para a direção e até para Edir Macedo, dono da Record TV: “Enquanto não sair uma morte a “fazenda” vai continuar fazendo vista grossa para tudo que está acontecendo… pelo amor de Deus ‘Bispo’”, disparou a cantora.

Citada algumas vezes pelos famosos que estão confinados na nova temporada do reality show rural, Jojo Todynho já fez mutirão para tirar Vini do programa e falou sobre a postura de Bia, que no começo só falava do affair que teve com o jogador de futebol Adriano Imperador.

Mas, agora, a contratada da TV Globo resolveu pedir a expulsão dos dois encrenqueiros, que extrapolaram todos os limites. Em outro post, a famosa escreveu: “A expulsão deve ser pros dois”, opinou a cantora.

Pancadaria em “A Fazenda 14″

Na madrugada de sexta-feira (21), Shay, que foi o mais votado para ficar no reality show rural, com 36,72% da preferência do público, acabou deixando o programa. O ex-Casamento às Cegas foi expulso pela produção. Além dele, Thiago também está fora.

Depois do programa ao vivo, os dois peões tiveram uma briga quente e a produção de “A Fazenda 14″ chamou os participantes para uma conversa privada e analisaram as imagens da confusão, que aconteceu após a volta de Deolane para a sede.

Segundo a direção do reality show rural, Tiago e Shay colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros famosos que seguem no jogo. O anúncio também foi lido pelo fazendeiro Lucas.

Durante o conflito, a direção cortou o ao vivo, que mostrava o retorno de Deolane, mas o público assistiu Shay e Tiago dando empurrões e xingando um ao outro. Além disso, a confusão acabou gerando uma cotovelada entre os participantes.

A produção precisou chamar os seguranças para apartar a briga e só depois de um tempo o clima ficou mais calmo. Enquanto isso, Deborah e Alex falavam na expulsão de Tiago e Deolane dizia que sairia de “A Fazenda” caso Shay continuasse.

