‘Halloween Ends’ [SPOILER]: O destino de Michael Myers realmente é a morte?

‘Halloween Ends’ encerrou a nova trilogia da franquia, iniciada em 2018. Agradável ou não aos olhos do público, a saga slasher de terror trouxe um desfecho à batalha de décadas entre o assassino mascarado Michael Myers (James Jude Courtney) e a ‘final girl’ Laurie Strode (Jamie Lee Curtis).

No final da trama, Laurie Strode e sua neta, Allyson Nelson (Andi Matichak), dão um fim mais uma vez no vilão. Contudo, a protagonista se certifica que não haverá mais vestígios ou sinal de vida do assassino, cortando seus pulsos. Em seguida, seu corpo é lançado em um triturador industrial, presenciado por várias testemunhas no local.

Sendo perseguida desde 1976 por Michael Myers, Laurie Strode finalmente conseguiu alcançar a paz. Mas será mesmo que o assassino morreu de verdade?

Desde o primeiro longa-metragem, Michael Myers já sofreu diversas lesões e ataques, tendo ressurgido inexplicavelmente em eventos futuros. Em sua essência, o personagem é entendido como a própria encarnação do mal, apenas como uma forma (The Shape).

Embora ‘Halloween Ends’ chegou para finalizar o que teve início lá em 1976, isso não significa que o assassino mascarado não possa voltar em outras produções.

Alta na bilheteria em cinemas brasileiros

Fiéis às produções icônicas de terror da franquia, o público brasileiro fez com que ‘Halloween Ends’ estreasse no topo da bilheteria nacional, arrecadando R$ 3,02 milhões entre os dias 13 e 16 de outubro.

O filme, que prometeu encerrar a nova trilogia de terror com um desfecho para o assassino mascarado e a ‘final girl’, se saiu bem na colocação.

Por outro lado, o filme de terror ‘Sorria’ ficou posicionado no segundo lugar, tendo registrado R$ 2,82 milhões, ficando à frente de ‘A Mulher Rei’, estrelado por Viola Davis que arrecadou R$ 2,35 milhões.

Na quarta e quinta posição estiveram ‘Aventuras de Tadeo e a Tábua de Esmeralda’ (R$ 2,14 milhões) e ‘Implacável’ (1,25 milhões).

Assista ao trailer de ‘Halloween Ends’: