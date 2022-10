‘Bem-vindos à vizinhança’: que é real e o que não é na nova série de suspense da Netflix?

A casa dos sonhos de um casal se transforma em um pesadelo total em ‘Bem-vindos à vizinhança’ (no original, ‘The Watcher’), da Netflix. A série limitada, do criador Ryan Murphy, é baseada em uma história verdadeira que é quase horrível demais para acreditar.

Na série, que está sendo transmitida agora, Dean e Nora Brannock (interpretados por Bobby Cannavale e Naomi Watts) se mudam para um idílico bairro de Nova Jersey, onde assumem que seus filhos serão protegidos dos males do mundo. Mas esses subúrbios ricos escondem algo sinistro.

Pouco depois de se estabelecerem em sua nova casa, o casal começa a receber cartas ameaçadoras de alguém que se autodenomina “The Watcher”, algo como ‘o vigia’. Este amigo por correspondência indesejável começa a aterrorizar a família de uma forma que deve fazer qualquer fã de American Horror Story se sentir em casa.

Depois de assistir muito true crime. pic.twitter.com/LU1rL3HWWg — netflixbrasil (@NetflixBrasil) October 20, 2022

Claro que nem tudo o que está na série, realmente aconteceu, mas isso não significa que os eventos reais não sejam um conto aterrorizante por si só.

Veja abaixo o que é fato e o que não é, na série, segundo informações do The Cut

Os Brannocks vistos em ‘Bem-vindos à vizinhança’ são baseados no casal da vida real Derek e Maria Broaddus, não só esses, como outros nomes dos personagens foram alterados para a ficção.

Três dias depois que o casal fechou sua casa em Westfield, Nova Jersey, em junho de 2014, eles receberam sua primeira carta de “O Vigilante”. Dentro havia uma nota datilografada que começou com bastante cordialidade, de acordo com a matéria da New York Magazine de 2018, que inspirou a série da Netflix: “Querido novo vizinho no 657 Boulevard, permita-me dar-lhe as boas-vindas ao bairro”.

O verdadeiro casal nunca morou realmente na casa, devido às cartas ameaçadoras.

Ninguém bebeu o sangue das crianças

Na série, Dean se encontra com um antigo morador da casa, chamado Andrew, que conta a ele como sua vida entrou em uma espiral descendente depois de se mudar para a casa. Andrew disse que foi morar com sua esposa e filho de 3 anos, Caleb, e se aproximou dos vizinhos Mitch e Mo, que começaram a cuidar de Caleb.

Um dia, Caleb disse a seu pai que encontrou Mitch e Mo e vários outros adultos em vestes vermelhas que estavam bebendo sangue de um bebê durante um ritual de sacrifício semelhante a um culto. Este relato parece ser pura ficção: tal evento nunca foi testemunhado por ninguém da família Broaddus ou qualquer residente anterior do 657 Boulevard.

Os proprietários anteriores receberam apenas uma carta do vigilante

Na série, o ex-residente Andrew disse a Dean que começou a receber cartas violentas encorajando-o a sacrificar sua esposa e filho. No entanto, na história da vida real, os proprietários anteriores receberam apenas uma carta, e ela veio pouco antes de se mudarem de casa.

A casa da série fica em Rye, N.Y.

A casa dos Broadduses estava localizada na 657 Boulevard em Westfield, N.J., e enquanto a série mantém o endereço e a localização, na verdade foi filmada em uma casa muito maior e mais cara em Rye, N.Y.