Apresentadora do “Encontro” fala demais e Rodrigo Simas tenta desviar de assunto

No "Encontro", Tati Machado deixou Rodrigo Simas com vergonha ao falar de Anita (Reprodução/Globo)

Rodrigo Simas foi ao “Encontro” e revelou que já foi para festas na mansão de Anita. A notícia foi dada por Tati Machado, que estreou sua nuvem de palavras dos famosos, nesta sexta-feira (21) e anunciou que a cantora está vendendo a casa por R$ 12 milhões.

“Gente, começamos coma Anita, que está vendendo sua mansão em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro, por R$ 12 milhões. O lugar é histórico, pois é lá que rolam aquelas festas maravilhosas, que eu nunca fui. Mas, Rodrigo Simas já me contou que esteve por lá”, disse a parceira de Patrícia Poeta.

Bora mexer o pescocinho com Fat Family? ✨ #Encontro pic.twitter.com/kWgI5U0a2n — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 21, 2022

Mas, ao ser questionado pela jornalista, o ator, que está em cartaz no teatro, deu uma risada e desviou o assunto: “É uma linda casa. É uma linda casa”, respondeu o famoso, que estava visivelmente encabulado.

A presença do ator no “Encontro” também foi comentada pelos fãs, que criticaram Patrícia Poeta por não deixar o famoso falar: “O ‘Encontro’ agora é muito corrido e a Patrícia nem deixou o Rodrigo falar direito”, lamentou uma admiradora dele.

LEIA TAMBÉM: 3 eliminados em “A Fazenda 14″: Thomaz, Tiago e Shay estão fora do reality show

Já segundo aproveitou que Tati Machado revelou algo que não era para ser público e disse: “O Rodrigo Simas está com cara de que não faz ideia do que a Tati tá falando”, brincou o anônimo.

A peça de Rodrigo Simas

No sofá do “Encontro”, Rodrigo Simas foi para promover a peça “Prazer, Hamlet”, que está em cartaz no Teatro Itália Bandeirantes, em São Paulo, até o dia 6 de novembro.

Rodrigo Simas está em cartaz com a peça “Prazer, Hamlet” (Reprodução/Instagram)

Na peça inspirada no clássico texto de William Shakespeare, o famoso está sozinho e explora os medos e fantasmas de seu personagem, que é um ator importunado por Hamlixo que o incita numa escavação pelos labirintos da hipocrisia social e do coração do Príncipe Hamlet.

Polêmica, a peça ganhou notoriedade ao colocar Rodrigo Simas com um cinto de castidade no palco: “A exposição é muito relativa, não necessariamente está ligada à nudez. Não tenho problema com a nudez e acho que a sociedade é que tem. A criação de tabus e padrões, super valorizaram a exposição do corpo”, afirmou Rodrigo Simas.

LEIA TAMBÉM: “A Fazenda 14″: Sem Tiago e Shay, novos peões podem entrar; confira os cotados