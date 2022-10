“A Fazenda 14”: Sem Tiago e Shay, novos peões podem entrar; confira os cotados

Depois da briga entre Tiago Ramos e Shayan Haghbin, que aconteceu na madrugada desta sexta-feira (21), a direção de “A Fazenda 14″ deve definir se eles serão substituídos dos ex-peões, que foram expulsos da sede, e quem serão os novos participantes.

Como sabemos, todo reality show tem seus participantes reservas e em “A Fazenda” o grupo é formado pelos ex-confinados do paiol, que reúne futuros peões e peoas, que lutam pela preferência do público para entrar no programa de maneira oficial. Neste ano, Bia Miranda levou a melhor, mas dois de seus ex-colegas de confinamento podem chegar em breve.

Baronesa e Bia Miranda ficaram no top 2 do paiol, mas Bia entrou em "A Fazenda 14" (Reprodução/Record TV)

Com a saída de Shay e Tiago, a direção deve convocar Baronesa, que esteve no “Power Couple Brasil” e foi a segunda colocada na votação popular do paiol, e MC Créu, que também esteve no grupo e tem uma certa rivalidade com Moranguinho, sua ex-colega de trabalho.

Mas, vale lembrar que a decisão ainda será tomada pela direção da Record TV e do reality show rural. Caso entrem, eles também vão disputar o prêmio final e terão que lidar com a divisão da casa, que está separada entre os apoiadores de Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque.

MC Créu pode ser chamado pela direção de "A Fazenda 14" (Reprodução/Instagram)

Mas, há vantagens, como foram para casa, os dois novos peões podem levar informações importantes para o jogo, mas não necessariamente expor para os demais competidores, como já aconteceu no “BBB”, principal concorrente de “A Fazenda”.

A saída de Shay e Tiago de “A Fazenda 14″

Na madrugada de sexta-feira (21), Shay, que foi o mais votado para ficar no reality show rural, com 36,72% da preferência do público, acabou deixando o programa. O ex-Casamento às Cegas foi expulso pela produção. Além dele, Thiago também está fora.

Depois do programa ao vivo, os dois peões tiveram uma briga quente e a produção de “A Fazenda 14″ chamou os participantes para uma conversa privada e analisaram as imagens da confusão, que aconteceu após a volta de Deolane para a sede.

Segundo a direção do reality show rural, Tiago e Shay colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros famosos que seguem no jogo. O anúncio também foi lido pelo fazendeiro Lucas.

Durante o conflito, a direção cortou o ao vivo, que mostrava o retorno de Deolane, mas o público assistiu Shay e Tiago dando empurrões e xingando um ao outro. Além disso, a confusão acabou gerando uma cotovelada entre os participantes.

A produção precisou chamar os seguranças para apartar a briga e só depois de um tempo o clima ficou mais calmo. Enquanto isso, Deborah e Alex falavam na expulsão de Tiago e Deolane dizia que sairia de “A Fazenda” caso Shay continuasse.

