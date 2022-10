‘A Casa do Dragão’: digite Emma D’Arcy ou Olivia Cooke no Google e se surpreenda

Você sabe que “chegou lá” quando o Google faz uma animação em homenagem à você.

Após a meme de Emma D’Arcy, de ‘A Casa do Dragão’, dizendo “Negroni... Sbagliato... com Prosecco” e a co-estrela Olivia Cooke respondendo com “esplêndido”, ter se tornado viral, o Google resolveu entrar na onda e homenagear esse momento com uma animação especial.

Se você pesquisar por “Emma D’Arcy”, “Olivia Cooke” ou “Negroni Sbagliato” no Google, será exibido um pop-up dos braços animados de Cooke e D’Arcy brindando com suas bebidas preferidas: Cooke segurando um gin martini com limão twist e D’Arcy segurando um Negroni Sbagliato.

Reprodução Digite Olivia Cooke ou Emma D'arcy no Google e veja a surpresa! (Google)

O desenho é projetado para remeter as suas personagens de ‘A Casa do Dragão’; Cooke está de verde, como Alicent Hightower, e D’Arcy está de preto, como Rhaenyra Targaryen.

A animação não aparece quando você pesquisa “gin martini”, já que não é explêndido!

Para quem ainda não sabe, o meme em questão vem de um vídeo promocional da HBO de D’Arcy e Cooke fazendo perguntas uma à outra escritas em mini pergaminhos em uma tigela de ovo de dragão. Cooke perguntou a sua co-estrela: “Qual é a sua bebida preferida?” D’Arcy, que usa os pronomes eles/elas, então deu a resposta sensual de “Ahh, Negroni... Sbagliato... com Prosecco nele”, que deixou as comunidades LGBTQIA+ do TikTok em frenesi.

Cooke respondeu dizendo “stunning’”, que quer dizer esplêndido em português, e compartilhou que a sua bebida preferida é gin martini com um toque de limão

D’Arcy comentou sobre o meme em uma entrevista ao EW Entertainment dizendo: “Eu me sinto tão envergonhada. Porque nessas entrevistas, quando estamos nisso há seis horas, honestamente, estou apenas tentando fazer Olivia rir”.

Na ficção, as personagens não são tão amigas assim. Na verdade, Rhaenyra e Alicent estão à beira da guerra em ‘A Casa do Dragão’, no último episódio da temporada que vai ao ar neste domingo, na HBO e HBO Max. Certifique-se de emparelhar suas exibições adequadamente com um gin martini ou Negroni Sbagliato.