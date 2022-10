3 eliminados em “A Fazenda 14”: Thomaz, Tiago e Shay estão fora do reality show

Thomaz Costa foi ouvido pelos telespectadores de “A Fazenda 14″ e conseguiu ser eliminado na quinta roça do reality show. A saída do ator aconteceu na quinta-feira (20), em um duelo contra Shayan Haghbin e Deolane Bezerra, que voltaram para o jogo.

O ex-Carrossel conquistou apenas 17,31% dos votos e ao sair do jogo ele contou para Adriane Galisteu, que comanda a edição, que estava fragilizado e que pensava em deixar a atração da Record TV mesmo antes de Tati Zaqui ser eliminada.

Thomaz ainda garantiu que o jogo continua fora dos muros de “A Fazenda 14″: “Eu vou desmarcarar essas pessoas, principalmente, a Deolane que destruiu o meu sonho”, afirmou o ator.

Mas, ele não foi o único eliminado. Na madrugada de sexta-feira (21), Shay, que foi o mais votado para ficar no reality show rural, com 36,72% da preferência do público, acabou deixando o programa. O ex-Casamento às Cegas foi expulso pela produção. Além dele, Thiago também está fora.

Depois da roça, Tiago e Shay brigam na sede de "A Fazenda 14" (Reprodução/Record TV)

Depois do programa ao vivo, os dois peões tiveram uma briga quente e a produção de “A Fazenda 14″ chamou os participantes para uma conversa privada e analisaram as imagens da confusão, que aconteceu após a volta de Deolane para a sede.

Segundo a direção do reality show rural, Tiago e Shay colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros famosos que seguem no jogo. O anúncio também foi lido pelo fazendeiro Lucas.

Durante o conflito, a direção cortou o ao vivo, que mostrava o retorno de Deolane, mas o público assistiu Shay e Tiago dando empurrões e xingando um ao outro. Além disso, a confusão acabou gerando uma cotovelada entre os participantes.

A produção precisou chamar os seguranças para apartar a briga e só depois de um tempo o clima ficou mais calmo. Enquanto isso, Deborah e Alex falavam na expulsão de Tiago e Deolane dizia que sairia de “A Fazenda” caso Shay continuasse.

